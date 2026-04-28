Музыкальные сюрпризы ждут гостей «Ночи музеев» в Псковском музее-заповеднике

Всероссийская акция «Ночь музеев» пройдет в Псковском музее-заповеднике 16 мая с 18:30 до 23:00. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея, гостей ждут, в том числе, выступления музыкантов. 


Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Гостей праздника ждут тематические экскурсии, интерактивные площадки, а также музыкальные подарки от известных исполнителей и коллективов Псковской области.

В «Ночь музеев» у гостей мероприятия будет возможность увидеть выступление детского эстрадного хора «Лакки Лайк», который является лауреатом всероссийского конкурса «Битва хоров», а также многократным участником концертов звёзд российской эстрады, таких как Полина Гагарина, Олег Газманов, Дима Билан. 

После тематических экскурсий для посетителей будет организован музыкальный блок. На главной сцене выступят Вячеслав Галковский и Анна Роор.

В финале гостей ждет диджей-сет от талантливого диджея СТРАКШИС, который известен своим уникальным подходом к созданию звуковых композиций и умением погружать зрителей в атмосферу танца.

Телефон для дополнительной информации: +78112331603.

