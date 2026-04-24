Псковичей приглашают на «Ночь музеев» в усадьбе Римского-Корсакова

Музыкальная и познавательная программа пройдут в рамках «Ночи музеев» 16 мая в Вечаше и Любенске. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

В рамках мероприятия театр «АкадеМИКС» из Санкт-Петербурга представит спектакль-водевиль, для гостей будет работать выставка «Гербовый фарфор рода Римских-Корсаковых». Вечером для посетителей пройдёт чаепитие в парке и прогулка по расцветающей весенней усадьбе.

Помимо этого, в Любенске в этот день откроется выставка «Изучай все, что рядом!», посвященная старшему сыну композитора Михаилу Николаевичу Римскому-Корсакову.

Для посещения необходима предварительная запись по телефону: +78113326100.