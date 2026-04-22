Выбрать пастуха и угоститься балабкой: в Пушкинском заповеднике репетируют «Святого Ягория»

Репетиции новой программы к одному из самых популярных в пушкинские времена праздников крестьянского календаря — Егорьеву дню — начались в Государственном музее-заповеднике «Михайловское». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, эту программу впервые покажут жителям и гостям региона уже на следующей неделе — 1 мая.

Интерактивная фольклорная программа, — напомнили в «Михайловском», — воспроизводит старинный обряд первого выгона скота на открытое пастбище. По времени он совпадает с днём, когда Русская православная церковь славит великомученика Георгия Победоносца. Землепашцы верили, что святой Георгий (в крестьянской версии — Егорий или, как, например, на Псковщине — Ягорий) сам, невидимо для людей, выезжает в поле на своём белом коне и пасёт скот. «Егорий вешний» в первую очередь считался праздником пастухов, которых в этот день было принято одаривать.

«Несмотря на то что название нашей программы остаётся неизменным — «Святый Ягорий» — сценарий «игрищ» у нас всякий раз новый, — рассказала руководитель отдела массовых мероприятий музея-заповедника «Михайловское» Ирина Егорова. — В этот раз мы представим нашим гостям егорьевские обряды Гдовского уезда. Это и троекратный обход стада против солнца, который совершают “всем миром“, с ритуальными предметами — с образом Георгия Победоносца, со свечами и святой водой, ветками вербы и вереска, с житом и яйцами, помещёнными в решето без гвоздей и накрытое рушником. Это и выбор пастуха, и загадочные для современного россиянина “топтание росы“ да “замачивание рогов“. Ждёт наших гостей и кирмаш — то есть славная гулянка, где всех угостят душистым чаем со святогорскими травами и балабками — хлебцами с запечённым внутри яйцом».

Музейный фольклорный коллектив «Пушкинская деревня», также рассказала Ирина Егорова, к предстоящему празднику добавил в свой репертуар ещё одну старинную песню, записанную этнографами на территории нынешнего Усвятского района Псковской области. Она называется «Юрья-Ягорья рожь топчу…». Руководитель ансамбля напомнила, что в прошлом году, тоже к «Ягорию» самодеятельные музыканты разучивали также усвятские песни. Это весенняя игровая «Рябина, рябина, зелена-кудрява», которую принято было петь в хороводе, и песня «А Ягорий — новый год», текст которой зовёт девок в «карагод», то есть хоровод, а молодух — в табунок, а ещё сообщает о егорьевских подарках: «девкам — по вянку, мáлодухам — по чапцу, а старым бабам — по кийку».

Театрализованную интерактивную фольклорную программу «Святый Ягорий» в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» в нынешнем году будут проводить вплоть до 11 мая включительно, в разные часы для организованных групп и для тех, кто приехал в Святогорье самостоятельно. Развернут гуляния на мельничном подворье в музейном комплексе в деревне Бугрово. О своём желании стать участниками весёлого действа гостей просят предварительно сообщить по телефонам 8 (81146) 2-18-15 или 8 (81146) 2-23-21, уточнив наиболее удобные для себя день и время.