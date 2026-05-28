Михаил Ведерников: Посещаемость наших культурных проектов в 2025 году составила рекордные 14,7 млн зрителей

Одна из основ туристической привлекательности Псковской области – культура и историческая память. Посещаемость культурных проектов в 2025 году составила рекордные 14,7 миллиона зрителей. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников в ходе оглашения отчета об итогах работы правительства на 55-й сессии Псковского областного Собрания депутатов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По словам главы региона, в 2025 году продолжалась работа по модернизации учреждений, поддержке событийных проектов, сохранению культурного наследия. Так, по национальному проекту «Семья» выделено почти 30 миллионов рублей на создание модельной библиотеки в Пскове, техническое оснащение музея в Бежаницах и оснащение трёх детских школ искусств.

По федеральному партийному проекту «Культура малой Родины» выделено 24 миллиона рублей на поддержку двух театров и премии лучшим работникам и учреждениям культуры.