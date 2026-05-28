 
Туризм

Совокупное количество туристов и экскурсантов Псковской области в 2025 году превысило 3 млн человек

0

Совокупное количество туристов и экскурсантов в 2025 году превысило три миллиона человек, составив при этом рост на 20%. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе оглашения отчета об итогах работы правительства на 55-й сессии Псковского областного Собрания депутатов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Глава региона отметил, что влияние туризма на экономику укрепляется. 

«Совокупное количество туристов и экскурсантов в 2025 году превысило 3 млн человек. Рост составил 20%. Налоговые поступления по группе видов деятельности «Туризм» в бюджеты всех уровней составили почти 1,3 млрд рублей. Это на 36% больше, чем в 2024 году. В региональный бюджет поступило 862 млн рублей, рост — 22,2%. Этот показатель говорит о том, что отрасль становится все более эффективной и структурированной», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Помимо этого, в 2025 году открыты и поддержаны новые туристические объекты и форматы. Среди них туристический комплекс «Квартал Мейера» с объёмом инвестиций 1,6 млрд рублей, новые событийные проекты, развитие туристской навигации, поддержка причалов и доступной среды.

Продолжается работа и по развитию брендов. Реализуется проект «Рождество начинается здесь». На этот год выделено почти 50 млн рублей (25 млн ФБ, по 10 млн – областной и городской бюджеты, 3,3 – внебюджетные источники).

Всего на 2025-2027 годы на проект предусмотрено 105,6 миллиона рублей.

По данным губернатора, поток туристов и экскурсантов, по сравнению с прошлыми новогодними праздниками, вырос более чем на 30%. Раньше данный показатель варьировался в пределах 15%. А согласно данным сервиса «Яндекс Путешествие» Псковская область стала лидером по увеличению спроса на размещение во время новогодних праздников 2025–2026 годов. Рост составил более 60%.

«Мы продолжаем насыщать регион такими практиками», — подчеркнул губернатор.

Запущен и весенний проект «Стоит только расправить крылья», работаем над «Псковскими каникулами», развиваем собственные бренды в муниципалитетах. В этой части целый ряд идей был представлен на всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика».

«Представители всей страны увидели наших барсиков; узнали о сохранении фольклорного наследия в Усвятском районе; о развитии наследия Пушкина; о партизанском обозе; Знамени Победы, шахматной школе в Опочке», — отметил Михаил Ведерников. 

Один из проектов – «Печоры. Колыбель православия» – был признан лучшим. На его реализацию мы получили дополнительно 40 млн рублей федеральной поддержки.

«Кстати, сейчас в работе находятся еще 5 муниципальных практик по лучшему брендированию территорий», — резюмировал глава региона.
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 
Сюжет

Отчет губернатора о деятельности правительства Псковской области за 2025 год

Армен Мнацаканян: Хочу поблагодарить губернатора за то, что мы друг друга слышим

Александр Котов назвал отчет губернатора результатом совместной работы

В Псковской области построят Центр адаптивной физической культуры и спорта для ветеранов
Другие материалы сюжета

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026