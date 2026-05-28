Совокупное количество туристов и экскурсантов Псковской области в 2025 году превысило 3 млн человек

Совокупное количество туристов и экскурсантов в 2025 году превысило три миллиона человек, составив при этом рост на 20%. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе оглашения отчета об итогах работы правительства на 55-й сессии Псковского областного Собрания депутатов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Глава региона отметил, что влияние туризма на экономику укрепляется.

«Совокупное количество туристов и экскурсантов в 2025 году превысило 3 млн человек. Рост составил 20%. Налоговые поступления по группе видов деятельности «Туризм» в бюджеты всех уровней составили почти 1,3 млрд рублей. Это на 36% больше, чем в 2024 году. В региональный бюджет поступило 862 млн рублей, рост — 22,2%. Этот показатель говорит о том, что отрасль становится все более эффективной и структурированной», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Помимо этого, в 2025 году открыты и поддержаны новые туристические объекты и форматы. Среди них туристический комплекс «Квартал Мейера» с объёмом инвестиций 1,6 млрд рублей, новые событийные проекты, развитие туристской навигации, поддержка причалов и доступной среды.

Продолжается работа и по развитию брендов. Реализуется проект «Рождество начинается здесь». На этот год выделено почти 50 млн рублей (25 млн ФБ, по 10 млн – областной и городской бюджеты, 3,3 – внебюджетные источники).

Всего на 2025-2027 годы на проект предусмотрено 105,6 миллиона рублей.

По данным губернатора, поток туристов и экскурсантов, по сравнению с прошлыми новогодними праздниками, вырос более чем на 30%. Раньше данный показатель варьировался в пределах 15%. А согласно данным сервиса «Яндекс Путешествие» Псковская область стала лидером по увеличению спроса на размещение во время новогодних праздников 2025–2026 годов. Рост составил более 60%.

«Мы продолжаем насыщать регион такими практиками», — подчеркнул губернатор.

Запущен и весенний проект «Стоит только расправить крылья», работаем над «Псковскими каникулами», развиваем собственные бренды в муниципалитетах. В этой части целый ряд идей был представлен на всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика».

«Представители всей страны увидели наших барсиков; узнали о сохранении фольклорного наследия в Усвятском районе; о развитии наследия Пушкина; о партизанском обозе; Знамени Победы, шахматной школе в Опочке», — отметил Михаил Ведерников.

Один из проектов – «Печоры. Колыбель православия» – был признан лучшим. На его реализацию мы получили дополнительно 40 млн рублей федеральной поддержки.