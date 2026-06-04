Опубликована карта размещения площадок Дней Пушкинской поэзии в «Михайловском»

Опубликована карта размещения площадок Дней Пушкинской поэзии и русской культуры в музее‑заповеднике «Михайловское». Памятка разработана для удобства участников мероприятия, сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области

«Пусть она станет вашим проводником по волшебному пространству праздничной поляны, где искусство не ждет в залах, а выходит навстречу. Вы идете по тропинке "Михайловского" — и вдруг стихи звучат совсем рядом. Остановились передохнуть — а вокруг уже разворачивается театральное действо. Наслаждаетесь обедом — и неожиданно становитесь зрителем (а может, и участником!) живого перформанса», — отмечают организаторы.