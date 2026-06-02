Опубликована программа Дней Пушкинской поэзии и русской культуры-2026

Программу Дней Пушкинской поэзии и русской культуры-2026 Псковской Ленте Новостей предоставили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

5 июня

Псков

Ежедневно - Работа уличной выставки иллюстраций к произведениям А.С.Пушкина (Сквер имени 60-летия Великого Октября);

11:00 - Мастер-класс художника-иллюстратора Виктории Голубевой (Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А.Каверина, Октябрьский проспект, 7А);

12:00 - Мастер-класс художника-иллюстратора Марии Костенко (Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А.Каверина, Октябрьский проспект, 7А, г.Псков.

15:00 - Творческая встреча с поэтами России (Псковская областная универсальная научная библиотека им. В.Я.Курбатова, ул.Профсоюзная, 2);

17:00 - Традиционное театрализованное шествие в рамках Дней Пушкинской поэзии и русской культуры (Старт: площадь Ленина, Финиш: Финский парк);

Пушкинские Горы

15:00 - Открытие выставки «"Медный всадник", - все мы находимся в вибрациях его меди...»,

Выставка из фондов Всероссийского музея А.С.Пушкина (рабочий поселок Пушкинские Горы, бульвар имени С.С. Гейченко, 1, Научно-культурный центр);

18:00 - Поминальный вечер «Помолитесь обо мне» с просмотром фильма-спектакля по поэме А.С.Пушкина «Полтава», Читает Сергей Шакуров (Свято-Успенский Святогорский монастырь, рабочий поселок Пушкинские Горы).

6 июня

Псков

Ежедневно - Работа уличной выставки иллюстраций к произведениям А.С.Пушкина (Сквер имени 60-летия Великого Октября);

11.00 - Торжественная церемония возложения цветов к памятнику «Поэт и крестьянка», посвященная 227-летию со дня рождения А.С.Пушкина с участием российских писателей (Летний сад);

Пушкинские Горы

10:30 - Освящение иконы Святителя Филарета Московского «Диалог с Пушкиным» (Свято-Успенский Святогорский монастырь, Успенский собор);

11:00 - Лития на могиле А.С.Пушкина (Свято-Успенский Святогорский монастырь, Успенский собор);

Поляна в «Михайловском», главная сцена)

11:00 - Концерт «Пушкин и...Михайловское». Часть 1;

12:00 - Официальное открытие Дней Пушкинской поэзии и русской культуры;

12:30 - Концерт «Пушкин и...Михайловское». Часть 2;

14:00 - Концертная программа от Александра Ф Скляра и группы «Ва-Банкъ»;

18:00 - Опера «Скупой рыцарь» Мариинского театра с участием солистов Мариинского театра и гала-концерт сводного симфонического оркестра Псковской области;

Поляна в «Михайловском», музыкальная сцена

12:10 - Мюзикл «Сказочная жизнь» от Творческого союза «Пакава Ла Фамилия»;

13:20 - Музыкальный спектакль «Пушкин.Живой звук»;

15:00 - Концертная программа от группы «Тереля»;

16:00 - Спектакль «Евгений Онегин» от Государственного русского театра драмы им.Ф.А.Искандера (Республика Абхазия);

Поляна в «Михайловском», историческая сцена

12:00-17:00 - Выступления делегации поэтов «Союза писателей России». Выступление поэтов Псковской области;

12:40-12:50 - Финал спектакля-променада «Все как у людей» от театра «Разгар»;

13:00-13:15 - Выступление делегации поэтов «Союза писателей России» (Любовь Ануфриева (Коми)/ Багаутдин Аджиев (Махачкала)/ Лилия Гайбадуллина (Татарстан);

13:15-13:35 - Музыкально-поэтическая программа Полины Кондратенко;

13:35-13:45 - Выступление делегации поэтов РФ (Низар Канаан (Сирия)/ Зинаида Архипова (Саха);

13:45-14:20 - Группа idst (Андрей Сенькин);

14:20-14:35 - Выступление делегации поэтов псковского регионального отделения Союза писателей России (Игорь Плохов, Татьяна Рыжова, Надежда Камянчук);

14:35-14:50 - Выступление поэта Дарьи Ильговой;

14:50-15:00 - Выступление псковских поэтов Андрея Бениаминова, Виты Пшеничной, Нади Рязанцевой;

15:00-15:40 - Интерактивный игровой перформанс «Бакенбарды» от Московского уличного театра «За углом»;

15:45-16:00 - Выступление делегации поэтов псковского регионального отделения Союза писателей России и совета молодых литераторов (Ульяна Наделко, Ольга Бузницкая, Александр Себежанин);

17:00-17:10 - Финал спектакля-променада «Все как у людей» от театра «Разгар»;

17:30-18:00 - Интерактивный игровой перформанс «Бакенбарды» от Московского уличного театра «За углом»;

Поляна в «Михайловском», фольклорная сцена

11:30 - 12:00 - Традиционное шествие творческих коллективов из муниципалитетов Псковской области;

12:30 – 13:00 - Творческие визитки делегаций округов Псковской области;

13:00 – 16:00 - Фольклорная программа от коллективов Псковской области;

Поляна в «Михайловском», общее пространство

10:00 – 17:00 - Работа совместной площадки Пушкинского Заповедника и Почты России;

10:00 – 17:00 - Мастер-классы от центра творческих музейных программ Пушкинского Заповедника;

13:00 – 17:00 - Творческая программа от Государственного уличного театра «Картонии»;

12:00 – 18:00 - Киностудия «Картония» от Государственного уличного театра «Картонии»;

12:00 – 12:40 - Спектакль-променад «Все как у людей» от театра «Разгар»;

12:50 – 13:10 - Петрушечное представление «Дон Гуан» от Театрального проекта «Запалки»;

13:00 – 17:00 - Творческая программа от московского уличного театра «ЗаУглом»;

13:00 – 17:00 - Работа площадки Псковской областной научной библиотеки им. В.Я. Курбатова и мастер-классы художников-иллюстраторов Леси Улановой, Виктории Голубевой и Марии Костенко;

13:10 – 13:40 - Шоу барабанщиков «Барабэнд шоу» (Республика Беларусь);

13:20 – 13:40 - Спектакль «Чудо-парк Пушкина на острове Буян» от уличного Театра «Точка»

14:00 – 14:50 - Спектакль «Пир во время чумы» от студентов ГИТИС

14:30 – 15:00 - Петрушечное представление «Дон Гуан» от Театрального проекта «Запалки»

15:00 – 15:30 - Спектакль «Чудо-парк Пушкина на острове Буян» от уличного Театра «Точка»

15:30 – 16:00 - Шоу барабанщиков «Барабэнд шоу» (Республика Беларусь)

16:00 – 16:20 - Петрушечное представление «Дон Гуан» от Театрального проекта «Запалки»

16:20 – 17:00- Спектакль - променад «Все как у людей» от театра «Разгар»

16:30 – 17:00 - Спектакль «Чудо-парк Пушкина на острове Буян» от уличного Театра «Точка»

17:00 – 17:40 Спектакль «Пир во время чумы» от студентов ГИТИС

17:20 – 17:50 - Шоу барабанщиков «Барабэнд шоу» (Республика Беларусь)

Территория Пушкинского заповедника

12:00 - 18:00 - Лаборатория «Там лес и дол ведений полон» от Уличного театра «Странствующие куклы господина Пэжо»

12:30 - 13:00 - Моноспектакль «Рыбка» от студентов ГИТИС

13:00 - 13:30 - Спектакль - променад «Чернавка» от студентов ГИТИС

15:00 - 15:30 - Моноспектакль «Рыбка» от студентов ГИТИС

16:00 - 16:30 - Спектакль - променад «Чернавка» от студентов ГИТИС

7 июня

Псков

18:00 - Концертная программа Государственного оркестра камерной музыки Леонида Лундстрема (Зеленый театр).

Мероприятие проходит в рамках президентского нацпроекта «Семья» при поддержке министерства культуры Российской Федерации, правительства Псковской области и ФГБУК «Росконцерт».