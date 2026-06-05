Акцию «Родиной горжусь» проведет Псковский музей-заповедник в честь Дня России

Псковский музей-заповедник присоединяется к всероссийской акции Росмолодежи «Родиной горжусь». Два дня, 11 и 12 июня, в Палатах у Сокольей башни (Комсомольский переулок, дом 7) будут проходить интерактивные программы и мастер-классы, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Фотографии: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Стартует акция 11 июня в 11:00 с культурно-просветительского мероприятия «Средневековая модница», где гости узнают об истории древнерусского костюма, украшений и женского ремесла, а 12 июня в 11:00 гости могут посетить мастер-класс «Две обережные куклы», в 15:00 начнется занятие по ткачеству.

Запись на мероприятие и дополнительная информация: +78112331390 (доб.1, 2).

Ранее сообщалось, что Псковский музей-заповедник отметит День России 13 июня с 12:00 до 15:00 во Дворе Постникова (улица Олега Кошевого, дом 2) ностальгическим праздником «СССР — эпоха добрых традиций».