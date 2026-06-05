День России отметят в Пскове ностальгическим праздником «СССР — эпоха добрых традиций»

Псковский музей-заповедник отметит День России 13 июня с 12:00 до 15:00 во Дворе Постникова (улица Олега Кошевого, дом 2) ностальгическим праздником «СССР — эпоха добрых традиций», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Афишу предоставила пресс-служба Псковского музея-заповедника

В старинных купеческих палатах распахнет свои двери выставка «По волнам памяти», где оживут самые теплые воспоминания. Работники музея собрали предметы, знакомые каждому с детства: от школьных принадлежностей до любимых игрушек.

Гости праздника смогут вспомнить любимые советские фильмы и их героев, «встретиться» с персонажами детских книг, поиграть в любимые дворовые игры, а также посетить мастер-классы по созданию плаката в жанре эпохи СССР и открытки-коллажа, воссоздающей интерьер советской комнаты.

Количество мест ограничено. Запись на мероприятие и дополнительная информация по телефонам: +78112292259, +78112292260.