«Луч солнца Христова коснулся его сердца»: в Святогорском монастыре отслужили литию по Пушкину

Сегодня, 6 июня, в день рождения Пушкина, в Святогорском Свято-Успенском монастыре, у могилы поэта, отслужили литию по «приснопоминаемому убиенному болярину Александру» Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», службу провел настоятель обители, игумен Василий со братией.

Фото: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское»

С пастырским словом к собравшимся у некрополя Ганнибалов и Пушкиных обратился епископ Великолукский и Невельский Варнава. Не случайно, заметил священнослужитель, в этот памятный день, когда мы вспоминаем Пушкина как солнце русской поэзии, и евангельское чтение тоже было связано с солнцем.

«Господь говорит, что солнце светит и на праведных и на неправедных. А заканчивается евангельское чтение, призывая нас каждого к совершенству жизни: “Будьте совершенны, как Отец Ваш Небесный“. Александр Сергеевич, как каждый человек, знал и взлёты, и падения. И для него эта заповедь была не по силам, как и для каждого из нас. Но слово Спасителя, о том, что солнце светит и на праведных и неправедных, удивительным образом подсвечивает его жизнь, и мы знаем: поэт умер христианином. Луч Солнца Христова коснулся его сердца, и мы верим, что в конце жизни Пушкин одержал свою главную победу. Мы сегодня празднуем день его рождения, и просим у Бога, чтобы дух мира, дух смирения, дух кротости и незлобия, дух любви коснулся бы нашего с вами сердца».

Поблагодарив отца Варнаву, в своей краткой речи у могилы Пушкина директор Государственного музея-заповедника «Михайловское» Георгий Василевич заметил, что «…часто здесь, у этой могилы, мы слышим те слова, которые помогают нам жить. Помогают жить и осознавать самих себя. Владыка напомнил нам об одном из главных произведений Пушкина — трагедии “Борис Годунов“. Там есть монолог Пимена, и меня всегда очень трогают его слова: “Исполнен долг, завещанный от Бога мне, грешному“. Я думаю, что Пушкин, написав эти слова, тоже осознавал, что он выполняет свой долг перед Богом и что это долг грешного человека, который до конца не может быть уверенным в том, что каждое его слово вдохновлено свыше, но надеется на это и стремится, чтобы так и было».

Со словами любви и благодарности поэту и родной ему Святогорской земле к участникам совместной молитвы обратились первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, глава Пушкиногорского муниципального округа Оксана Филиппова.

