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Хор мальчиков старейшего училища в РФ выступит в Острове

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Хор мальчиков Хорового училища имени Михаила Глинки выступит 13 июня в 15:00 в Центре культурного развития в Острове в рамках Всероссийского хорового фестиваля имени Михаила Гривского, сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области. 

Афишу предоставили в ТКД

Хоровое училище — старейшее профессиональное учебное заведение России. Его история началась ещё в 1479 году с Хора малолетних певчих при Государевых певчих дьяках. За века существования училище воспитало множество выдающихся музыкантов, сохранило уникальные традиции русского хорового искусства, стало важной частью музыкальной культуры страны.

Среди выпускников училища — звёзды оперной сцены и дирижёры: Владислав Чернушенко, Владимир Атлантов, Сергей Бычков и многие другие. В разные годы с училищем были связаны имена таких великих композиторов как Михаил Глинка, Николай Римский‑Корсаков, Милий Балакирев и другие.

Хор мальчиков — постоянный участник крупнейших событий: от церемоний в дипломатических представительствах до культурных программ саммита «Большой восьмёрки» (2006) и Олимпийских игр в Сочи (2014). Хор гастролировал по всему миру и звучал в самых знаменитых залах: Берлинская филармония в Германии, Королевский Альберт‑холл в Лондоне, штаб‑квартира ООН в Нью‑Йорке.

Сегодня художественный руководитель коллектива — Владимир Беглецов, выдающийся дирижёр и хранитель традиций училища. Под его руководством хор исполняет классику, русскую духовную музыку, современные сочинения.

Репертуар крайне разнообразный: от «Реквиема» Моцарта до оперных арий и детских песен Чайковского.

Также Хор мальчиков Хорового училища имени Михаила Глинки выступит 12 июня в 19:00 на сцене в Псковском кремле в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области.

«Не пропустите выступление одного из самых прославленных хоров России — это будет незабываемо! Вход свободный, сидячие места в партере — по пригласительным», — отмечают в ТКД. 

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, правительства Псковской области, Министерства культуры Псковской области, Театрально-концертной дирекции Псковской области и ФГБУК РОСКОНЦЕРТ.

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