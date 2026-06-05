Всероссийский хоровой фестиваль имени Гривского пройдет в Пскове 12-14 июня

Всероссийский хоровой фестиваль имени Михаила Гривского пройдет в Пскове с 12 по 14 июня, сообщили в Министерстве культуры Российской Федерации.

Афиша: Министерство культуры Российской Федерации

«Это воссозданный традиционный хоровой праздник — впервые он прошел в мае 1911 года в Пскове по инициативе секретаря Псковского общества хорового пения Михаила Гривского, а участниками стали многочисленные сельские и городские хоры из Псковской и соседних губерний. В 2022 году было принято решение проводить фестиваль ежегодно и посвящать определенным достопримечательностям Псковской области. Сегодня этот хоровой праздник знаменует собой сохранение культурно-исторической преемственности и популяризацию различных форм и жанров русской хоровой музыки», — комментируют организаторы мероприятия.

В фестивале 2026 года примут участие хоровые коллективы из Пскова, Москвы, Санкт-Петербурга. Выступления пройдут в северной части Псковского кремля.

Фестиваль откроют юные представители хорового искусства из Москвы и Санкт-Петербурга — Хор мальчиков и юношей Хорового училища имени Александра Свешникова в составе Академии хорового искусства имени Виктора Попова и Хор мальчиков и юношей Хорового училища имени Михаила Глинки. Выступление коллективов пройдет в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области (художественный руководитель и главный дирижер — Алексей Репников). В вечере примут участие Мария Баракова (меццо-сопрано) и Вадим Кравец (бас).

Уникальная концертная программа охватит разные эпохи российского музыкального искусства: от духовных песнопений Дмитрия Бортнянского и знаменитых народных песен до шедевров Михаила Глинки, Петра Чайковского, Сергея Рахманинова и героической кантаты Сергея Прокофьева «Александр Невский» и известных мелодий XX века.

Во второй день фестиваля зрителей ждет выступление уникального хорового проекта PALESTRINA, известного как «техно-хор». Художественный руководитель коллектива Елизавета Шпилейко и дирижер Гадель Абдурахманов. В концерте также примет участие сводный оркестр из лучших музыкантов-инструменталистов, солистов ведущих оркестров страны. Выступление хора пройдет в сопровождении мультижанрового электронного дуэта Матвея Омутова и Евгения Медведева MATTGENE, которые привнесут элемент техно-звучания в живое исполнение.

В завершение программы фестиваля 14 июня на сцене в Псковском кремле выступит Ансамбль песни и пляски имени Владимира Локтева под руководством Леонида Фрадкина. Коллектив представит концертную программу, в которой сочетаются народные традиции, классика и популярные хиты разных лет: прозвучат как задорные народные песни и танцы, так и лирические композиции.

Вход на мероприятия фестиваля свободный.

Организатор — ФГБУК «Росконцерт». Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, правительства Псковской области, министерства культуры Псковской области, Театрально-концертной дирекции Псковской области.