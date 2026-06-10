Закончились пригласительные на хоровой фестиваль имени Гривского в Псковском кремле

Все пригласительные билеты в партер на Всероссийский хоровой фестиваль имени Михаила Гривского, который пройдет в Пскове с 12 по 14 июня, уже закончились, однако вход на фестиваль без сидячего места будет свободный для всех желающих, сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Афиша: Театрально-концертная дирекция Псковской области

По пригласительным билетам вход будет только в партер (на сидячие места).

«Просто возьмите с собой плед или складной стульчик и приходите! Располагайтесь на уютной поляне в Псковском кремле и наслаждайтесь великолепным хоровым искусством под открытым небом!» - призвали в Театрально-концертной дирекции Псковской области.