Три Ольги и память с пробелами: каких памятников не хватает в Пскове

В Пскове десятки памятников – конкретным личностям, собирательным образам, историческим событиям – некоторым по два, а то и по три. Кто-то считает, что этого достаточно и новых не требуется. Тем более что наша главная ценность – древние памятники истории и культуры, которые важно содержать в порядке. Но немало и тех, кто полагает: память о многих важных для Псковщины событиях и выдающихся личностях должным образом не увековечена. По их мнению, новые памятники были бы интересны и местным жителям, и внесли бы важный вклад в развитие туризма. К тому же если в центре города монументы на каждом шагу, то во многих районах Пскова их вообще нет – в этом плане забредшим на Запсковье или Завеличье туристам смотреть практически не на что. Памятников каким личностям и событиям не хватает в городе, какими они должны быть? Псковская Лента Новостей решила найти ответы на эти вопросы и обратилась к экспертам.

Памятник княгине Ольге напротив псковского аэропорта

Целых три памятника княгине Ольге можно увидеть в нашем городе с августа прошлого года. Новый монумент установили у аэропорта. При этом до сих пор не удостоились памятников выдающиеся псковские реставраторы Юрий Спегальский, Всеволод Смирнов, Борис Скобельцын, хотя именно они восстанавливали Псков после войны и отреставрировали важнейшие объекты местной архитектуры. Что уж говорить о менее известных, но не менее важных для Пскова именах. Например, об искусствоведе Елене Морозкиной, которая написала одну из самых значимых и масштабных научных работ о псковских храмах, а также спасла от сноса Крыпецкий монастырь, который советские власти планировали взорвать. И таких не увековеченных имен очень много – перечислять можно долго. Кому же стоит установить памятники в первую очередь? Представители культурной общественности Пскова, к которым мы обратились, назвали целый ряд личностей.

Отец русской таможни

Особенно часто звучало имя Афанасия Ордина-Нащокина – в разговоре с нами его назвали сразу три эксперта. Ордин-Нащокин, ставший героем проекта «Разговоры о важных», реализованного «Гражданской прессой» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, - выдающийся дипломат, крупный государственный деятель, живший в XVII веке во время правления царя Алексея Михайловича. Он родился на псковской земле, детские годы провел в Опочке. В 1667 году заключил Андрусовское перемирие с Речью Посполитой, в том же году составил Новоторгового устав, защищавший русских купцов от иностранной конкуренции, в 1665 году создал в Пскове первый в России прообраз коммерческого банка. На склоне лет Ордин-Нащокин постригся в монахи в Крыпецком монастыре, именно там он и умер. Его бюсты установлены в Опочке и Крыпецком монастыре, но в Пскове память о нем до сих пор не увековечили.

Открытие бюста Ордина-Нащокина в родной ему Опочке осенью 2014 года. Фото пресс-службы Законодательного Собрания Псковской области

О том, что памятник Ордину-Нащокину Пскову нужен, говорит председатель областного отделения ВООПИиК Елена Яковлева. По ее словам, он достоин быть увековеченным в монументе, так как является одним из самых выдающихся деятелей раннего русского государства. К тому же в пользу памятника говорит и то, что нам известна внешность политика, чего нельзя сказать, например, о Довмонте и других более ранних исторических личностях.

Идею памятника Афанасию Ордину-Нащокину поддерживает и заместитель председателя реготделения ВООПИиК Ирина Голубева. По ее словам, обсуждение этого вопроса активно шло несколько лет назад. Градостроительному совету была даже представлена модель памятника – ее создал скульптор Вячеслав Клыков, автор монумента княгине Ольге в Детском парке. Но место для масштабной скульптуры – а она должна была быть выше трех метров – в городе так и не нашли.

Недавно вопрос подняли вновь. Таможенное ведомство решило обустроить сквер на пересечении улиц Некрасова и Советской – сейчас там лежит камень «450 лет таможенной службе Пскова». В связи с этим снова вспомнили Ордина-Нащокина. Ведь именно он в XVII веке создал полноценную систему таможенных правил, из которой в свою очередь выросло все последующее таможенное законодательство России.

«Таможенники сказали: у пограничников есть свой памятник, мы бы тоже были не против. Таможенное дело – дело сложное. И памятник тому, кто это все придумал, организовал и вывел на уровень государства еще в XVII веке – это, конечно, интересно. И вдобавок памятник, сделанный профессиональным, к сожалению, уже ушедшим от нас скульптором Вячеславом Клыковым, это было бы неплохо. Потому что Клыков очень известный скульптор, и для Пскова это было бы почетно. Но вот не знаю, чем сейчас кончится. Пока обсуждение отложили, так как возник целый ряд вопросов к этому ведомству», – делится Ирина Голубева.

От купца до велосипедиста

Помимо Ордина-Нащокина, эксперты назвали немало имен, которые стоило бы увековечить в Пскове, – но тут мнения уже разделились.

Архитектор Владимир Шуляковский считает, что в городе нужно поставить памятник еще одному герою проекта «Разговоры о важных» - велосипедисту Глебу Травину. В 1928-1931 годах он совершил уникальное путешествие – проехал на велосипеде вдоль границ всего СССР. Родился Травин в селе Касьево недалеко от Пскова. «Это личность не только выдающаяся, но и очень оригинальная. Особенно среди князей, княгинь, первых секретарей и так далее. Вот такой вот памятник велосипедисту, это было бы оригинально и интересно. Тем более, во всем мире есть велосипедные клубы имени Глеба Травина. А у нас в городе даже мало кто знает об этом человеке. При этом все известно о нем в деталях и тонкостях, даже его велосипед сохранился в музее», – рассказывает Владимир Шуляковский. По его словам, в Пскове даже есть скульптор, который с удовольствием бы занялся проектом памятника Травину. Это Андрей Мартьянов, автор монумента князю Довмонту. Удастся ли осуществить эту идею – покажет лишь время.

Елена Яковлева считает важным сохранить в городе память об Инге Лабутиной, скончавшейся в прошлом году. «Инга Константиновна – мой глубоко уважаемый и любимый педагог, известный российский археолог, общественный деятель, связанный с сохранением культурного наследия. Очень хотелось бы, чтобы какое-то место или улица в нашем городе все-таки ее имя сохранили», – делится она. И действительно, важность Инги Лабутиной для Пскова сложно переоценить. Именно под ее руководством была обнаружена большая часть псковских берестяных грамот. А ее труд «Историческая топография Пскова в XIV-XV веках» до сих пор остается настольной книгой для многих псковских специалистов и знатоков средневековой истории города.

Во время интервью звучали имена и других важных для Пскова личностей, память о которых необходимо сохранить. Председатель Союза туриндустрии Псковской области, директор бюро путешествий «Континент» Светлана Баранова отметила, что, хотя в городе есть памятник «Два капитана», сам автор романа Вениамин Каверин (герой еще одного поддержанного ПФКИ проекта - «Гении земли Псковской») монумента пока не удостоился.

Памятник «Два капитана» в Пскове

Владимир Шуляковский считает, что было бы здорово установить в Пскове памятник, бюст или мемориальную доску в память о купце Сергее Поганкине. Елена Яковлева убеждена, что важно увековечить в городе членов Псковского археологического общества, работавшего в Пскове в конце XIX - начале XX века и внесшего большой вклад в сохранение псковской старины.

А вот кому памятников в городе поставили уже достаточно – так это княгине Ольге. Абсолютное большинство опрошенных нами спикеров считает, что три монумента правительнице – это перебор, несмотря на всю значимость ее личности для Пскова. Получается дисбаланс: в то время как эта тема представлена избыточно, другие остаются без внимания.

Память без портрета

По мнению экспертов, памятники стоит ставить не только конкретным людям. Прозвучали предложения увековечить память целых профессионально-социальных групп, которые играют важную роль в жизни и истории города.

Тема, которая, по словам Ирины Голубевой и Елены Яковлевой, звучит постоянно – это увековечение памяти псковских зодчих. Причем тут имеются в виду не только древние строители храмов и крепостных стен, но и реставраторы, которые восстанавливали их после войны. «Может быть, это будет какой-то не персонализированный памятник, может быть, общественное пространство, связанное с псковскими зодчими, которые сотворили все те памятники, которые нас сегодня радуют и украшают город. Возможно, это будет сквер около храма Николы со Усохи, благоустройство которого сейчас обсуждают», – рассуждает Елена Яковлева. По словам Ирины Голубевой, уже даже представили возможный проект скульптуры, которую можно было бы установить в «сквере псковских зодчих». Но, по ее мнению, он вышел неудачным – она сравнила его с памятником Скобарю в Детском парке, эстетическая ценность которого весьма сомнительна.

Церковь Николы со Усохи в Пскове

Кроме того, существую предложения, связанные с сохранением памяти о православной истории Псковщины и ее деятелях. Елена Яковлева рассказала, что поступала идея о строительстве храма или часовни псковских святых, причем из светской среды: «Ее предлагали построить либо на подъездах к городу, либо на западном берегу Великой, который всегда считался как бы преддверием Пскова. Сегодня это уже развитый город у нас, спальные районы, свои учреждения культуры. А исторически все-таки левый берег – это преддверие, щит, отражавший опасность, которая очень часто приходила с запада».

Эстетика садового гнома

Эксперты отмечают, что у Пскова есть целый ряд проблем, связанных с установкой новых монументов. Одной из ключевых они называют низкий уровень арт-объектов и городской скульптуры. Владимир Шуляковский считает, что арт-объекты ставить нужно с умом, с хорошим чувством юмора и с чувством меры. «Вот есть такие примеры, как Чижик-Пыжик в Петербурге. Шедевр всех времен и народов. Если вещь на таком уровне, то очень хорошо. А барсики – с одной стороны, каких-то людей это радует. Значит, это вещь нужная, востребованная. Ну, как магнитики на холодильнике – у всех дома. Но в масштабах страны эта тема начинает надоедать. В одном городе барсики, в другом - медведи, в третьем - мыши, в четвертом еще что-то. Такое ощущение, что к кому ни придешь в гости, тебе один и тот же анекдот рассказывают».

Один из псковских барсиков

С архитектором согласна Ирина Голубева. Она считает, что скульптуры барсиков и коты-скалодромы на детских площадках – это не просто некрасиво, но еще и вредно для эстетического воспитания молодежи. «В этом нет ни эстетики, ни толку, ни пользы, ни смысла для города. Я понимаю, что это прикольно. Но нельзя же спускаться на такой уровень. Что прикольно у себя на даче – пожалуйста, ставьте, никто не возражает. А когда среду начинает заполнять вот такие прикольчики, то мы просто оказываемся в каком-то пространстве… Да я даже не скажу, игры. Это даже не игра. Это пространство мещанства. У меня такое впечатление возникает, как будто у нас не город, а какой-то дачный кооператив, где каждый упражняется, кто кого вот в этой безвкусице победит. То есть мы как будто застыли где-то. И друг на друга глядя, соревнуемся, у кого поприкольнее будет гном в огороде. Это очень жаль, потому что Псков вообще не заслужил такого», – сокрушается она. Искусствовед заключила, что городская скульптура городу нужна, но она должна быть качественной и ценной с эстетической точки зрения.

Трудности увековечения

Еще одна псковская беда состоит в том, что памятникам не подбирают место заранее, а начинают заниматься этим, только когда проект уже готов. Хотя, по словам Ирины Голубевой, делать нужно наоборот, ведь монумент должен гармонировать со средой. Памятник стоит устанавливать так, чтобы нельзя было случайно взять и переставить его с места на место. В этом плане, история с монументом князю Довмонту вышла не очень удачной – сначала его «гоняли по всему городу», а итоговое место, по оценкам специалистов и многих горожан, вышло далеко не самым подходящим.

Открытие памятника князю Довмонту в Пскове

Кроме того, очень важно и окружающее благоустройство памятников, а с этим у нас в городе, как считает Ирина Голубева, тоже достаточно проблем. В качестве примера она приводит парковую скульптуру «Мать и дитя» в Ботаническом саду. «Никакая площадка вокруг нее не благоустроена, и все идут мимо. И даже какие-то вандалы посягают на нее. Кто отломит кусочек, кто просто затопчет рядом место. Это хорошего качества скульптура, она хорошо выполнена, но вокруг нее ни дорожки нет, ни цветочка не посажено, ни скамеечки, ни освещения. И получается, что ее практически нет», – сетует искусствовед.

Меньше – лучше

Все эти проблемы заставляют задуматься о том, каким вообще должен быть подход к установке новых памятников в городе.

Ирина Голубева убеждена, что ценность скульптуры во многом заключается в ее редкости. По ее словам, памятники должны фиксировать действительно значимые события и личности, а потому устанавливать их следует взвешенно и осмысленно. Иными словами, лучше мало монументов, но установленных с умом, чем множество хаотично расставленных по всему городу.

Но как определить, кто действительно достоин увековечения и в какой форме это следует делать? По словам Елены Яковлевой, одним из приоритетов регионального отделения ВООПИиК на этот год стало создание календаря памятных дат и значимых имен. Когда работа будет закончена, общество планирует содействовать их мемориализации в городской среде. Очередность увековечения, места и облик монументов планируется обсуждать в специальной комиссии. «Наш город – особенный, и насыщение его большими новодельными объектами декоративного свойства очень опасно. Но когда у этих объектов будет мемориальная, историческая функция, то будет совсем иной подход», – заключает она.

В Пскове остается еще немало личностей и событий, достойных памятного места в городском пространстве. Но бездумная установка памятников точно не сделает город лучше. Качественная скульптура, удачно выбранное место и бережное благоустройство – все это гораздо важнее самого факта установки монумента, пускай и значимой персоне или явлению. Пожалуй, для Пскова сегодня важнее не количество новых памятников, а их качество, уместность и способность стать органичной частью городской среды.

Елизавета Левадная