Культура

Глеб Травин. «Кругостранное» путешествие на велосипеде

Среди экспонатов Псковского музея-заповедника находится самое настоящее средство передвижения. На вид — обычный велосипед. Только старый, краска облупилась, из-под синего и зеленого слоев проглядывает красный. На таком лет сто назад ездили! Кто так подумает, тот не ошибется. Этот двухколесный транспорт стал полноценным участником трехгодичной экспедиции по внутреннему контуру границ Советского Союза. По этому пути на стыке 20-х и 30-х годов прошлого века отправился пскович Глеб Травин. Он преодолел 85 000 километров, побывал во всех часовых поясах и климатических зонах, сражался с песцом и лично сделал себе ампутацию. А его двухколесный помощник получил прозвища «железного оленя» и «шайтан-арбы». С момента экспедиции прошел почти век, за это время маршрут Глеба Травина никто так и не смог повторить. Сегодня прославленный путешественник стал героем проекта «Разговоры о важных», он выходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и рассказывает о псковичах, внесших большой вклад в развитие страны.

Новый человек

Маршрутом Глеба Травина больше никто не отважился проехать — это чистая правда. Несмотря на современное развитие технологий, популярность экстремальных видов спорта, рост числа «выживальщиков», готовых бросить вызов человеческой природе и стихиям, — маршрут Глеба Травина остался покорен лишь один-единственный раз.

Его путешествие началось в 1928 году на Дальнем Востоке и завершилось в 1931 году там же.

Как такое вообще может прийти в голову — обогнуть на велосипеде границы Советского Союза? Для ответа на этот вопрос нужно учитывать контекст эпохи. Первые годы после установления советской власти — время создания нового человека, духу и силе которого должно быть подвластно абсолютно все. Переформатировалось мышление, а здоровый дух может быть только в здоровом теле. Советский человек — развит физически, крепок и вынослив, а мыслями устремлен к масштабным свершениям. Грандиозный проект поворота вспять сибирских рек и парады физкультурников на Красной площади, воспевающие телесную красоту и всестороннее развитие нового советского человека, — явления одного порядка.

Велосипед Глеба Травина.

А еще в мае 1923 года Псков оказался на пути голландского велопутешественника Адольфа де Грута. Он в ту пору объезжал вокруг Европы, захватывая Ближний Восток и север Африки по маршруту Антверпен — Германия — Скандинавские страны — СССР — Персия — Северная Африка — Испания — Франция — Антверпен. Молодой житель Пскова Глеб Травин оказался сражен этой историей в самое сердце. И сразу решил, что сможет совершить путешествие еще более отчаянное — объехать по кругу всю советскую Родину. До первого нажатия на педали в этом пути оставалось пять лет.

Тканевая накладка, вышитая бисером и подаренная Глебу Травину во время его путешествия.

Глебу Травину в момент приезда голландца в Псков только что исполнился 21 год. Родился он в 1902 году в деревне Каськово на пути из Пскова в Порхов. В семье росло пять детей, две дочери и, по воспоминаниям Глеба, «три сына: двое умных, а третий… велосипедист» (у самого путешественника потом будет ровно наоборот, три дочери и два сына). Отец-лесник с малых лет приучал детей жить в гармонии с природой, не ожидая от нее милостей: добывать мясо диких зверей, есть его даже сырым, спать на голой земле. Привычным делом были многодневные походы по псковским лесам.

В 1913 году Травины перебираются в Псков, где глава семьи получил место дворника.

Семья Травиных в 1914 году. Глеб стоит в дальнем ряду, крайний справа.

В Пскове Глеб начинает учебу в реальном училище, как раз незадолго до того, в 1907 году, оно переезжает в новое здание, располагавшееся на месте современной автобусной остановки у Ботанического сада. В свободное время юный реалист осваивает городские улицы на велосипеде рижской фабрики купца Лейтнера, предпринимателя, первым наладившего массовый выпуск двухколесного транспорта в Российской империи.

Смотрите видеофильм о Глебе Травине, снятый «ПЛН-ТВ» в цикле «Разговоры о важных».

Через два года после посещения Пскова голландским путешественником, то есть в 1925-м году, Глеба Травина призвали в армию. Служил он в своей же Ленобласти, в состав которой между двумя мировыми войнами входил Псков. Однако после демобилизации в родной город не вернулся, а отправился прямиком на противоположный конец страны — на Камчатку. Есть две версии, каким образом он туда попал. Одна говорит, что будущий путешественник получил на такое перемещение специальное разрешение от командующего округом. По другим данным, оформляя в части бесплатный проездной билет до дома, он воспользовался удачным случаем и указал конечной точкой маршрута Петропавловск-Камчатский вместо Петропавловской улицы в Пскове (во времена Травина так называлась не сохранившаяся ныне улица, пролегавшая на месте памятника Ленину и главного корпуса университета).

Камчатский номер на велосипеде Глеба Травина, в ту пору и такой транспорт ставили на учет.

Итак, Камчатка, год до старта. Его Глеб Травин посвятил интенсивной подготовке. Но не грузы он собирал, в первую очередь, готовил свое тело к преодолению многолетних сложностей пути. Работал сначала на дровозаготовках, организовав собственную артель, затем электромонтером, принимал непосредственное участие в электрификации полуострова, а в свободное от работы время тренировался. Под жарким солнцем, под проливным дождем или в лютый мороз он садился на велосипед и кружил по окрестностям. Изучал тонкости слесарного дела. Во-первых, чтобы обеспечить автономность своего путешествия, иметь возможность самостоятельно чинить велосипед. Во-вторых, ради небольших приработков по пути, обеспечивающих пропитание. Учил эсперанто — модный в ту пору искусственно созданный язык международного общения. В его документах той поры сохранилось упоминание о также известных ему английском и немецком языках. В Пскове, еще до армии, он окончил курсы по охотоведению и состоял на должности члена-секретаря губернского отдела Всероссийского союза охотников.

Глеб Травин (четвертый слева в верхнем ряду) в 1920-м году принимал участие в первом съезде охотников Псковской губернии в доме бывшего дворянского собрания.

Скольжение на велосипеде

По первоначальному плану, Глеб Травин хотел двинуться на север, перемахнуть через Берингов пролив на Аляску и дальше к экватору вдоль американского побережья, однако власти Камчатки не дали на это разрешения, назвав идею велосипедиста утопией и предрекая его неминуемую гибель в суровых условиях Арктики. Правда, предложили двинуться через Японию. Тем более, вскоре в порт Петропавловска зашел японский пароход. На него и сел Глеб Травин в октябре 1928 года. Однако сошел уже во Владивостоке. Упертый пскович решил двинуться кружным путем.

В столице Приморья 10 октября он оседлал свой красный велосипед и начал крутить педали на юг. Теперь он будет спускаться с личного транспорта только там, где по-другому никак, например, Каспийское море пересечет на пароме.

Поклажа его максимально лаконичная: сменные покрышки, инструмент, немного лекарств, зимние вещи, фотоаппарат, килограмм шоколада и семь фунтов (меньше 3 кг) прессованных галет. Пил и ел Травин строго по режиму, дважды в день, в шесть вечера и в шесть утра. В остальном тоже соблюдал четкий распорядок, разделив сутки на три отрезка по восемь часов, предназначенных для езды, добычи пропитания и сна. Спал на голой земле, подложив под голову куртку. В пути он добывал диких зверей и удил рыбу. Например, в северном отрезке путешествия ловил по две рыбины за раз, одну съедал сразу, другую в следующий прием пищи в виде подмороженной строганины.

Ложка для заваривания чая, один из немногих бытовых предметов, который путешественник позволил себе положить в поклажу.

Но до севера еще надо было добраться. Сначала Травин ехал вдоль транссибирской магистрали. На Байкале смотритель маяка подсказал, что на велосипеде можно двигаться прямо по льду. Оказалось, что это и правда удобно, таким способом он потом еще не раз будет перемещаться вдоль застывших рек и по замерзшим озерам.

Травин сам себе пообещал не стричься, пока не завершит задуманное. Отросшие волосы, перетянутые черным лакированным ремешком, — таков узнаваемый образ путешественника.

В пути выяснилось, что знатоков эсперанто на просторах Родины не слишком много, зато огромное число жителей разных национальностей, говорящих на своих языках. Повсюду он просит переводить на местное наречие слова на своей нарукавной повязке «Путешественник на велосипеде Глеб Травин». В Душанбе, где в мае 1929 года он заглянул в редакцию местной газеты, возникла заминка. Журналисты не могли придумать, как корректно передать на таджикском слово «велосипед». В итоге тот превратился в «шайтан-арбу» — «чертову повозку».

В темноте путь Травина освещал керосиновый фонарь, емкость с горючим крепилась снизу.

Ровно через год после начала путешествия, 12 октября 1929-го, он был в родном Пскове. На следующий день в Доме Советов он встретился с физкультурниками, рассказал об уже проделанной части пути.

Фрагмент псковской газеты от 13 октября 1929 года.

И тут же отправился дальше, через Ленинград и Карелию к Мурманску. Впереди был самый сложный, арктический, отрезок маршрута вдоль Северного Ледовитого океана, преодоление которого по большей части проходило за Полярным кругом.

Глеб Травин в Мурманске.

«Самое трудное еще впереди»

По Северу несколько сотен километров он преодолел на собачьих упряжках. Но большую часть пути, составившую на этом отрезке 40 тысяч километров, он все так же проделал на велосипеде. И все так же спал под открытым небом. Однажды это едва не привело к трагедии. Зарывшись на ночлег в сугроб, утром он обнаружил, что одежда намертво вмерзла в лед, вода пропитала комбинезон и сапоги. Пришлось вырезать себя ножом. Части экипировки, включая подошвы сапог, так и остались во льдах, а путешественник – с оголенными на морозе участками кожи. Сутки он несся на велосипеде без остановки до ближайшего жилья. Им оказался ненецкий чум, который охотник Травин обнаружил по оленьему следу. Велосипед в какой-то момент пришлось бросить и ползти по-пластунски, волоча за собой обмороженные ноги. Отогревшись, велосипедист обнаружил, что большие пальцы на ногах одолела гангрена. Тогда он без сомнений взял нож и срезал в обоих пальцев кожу, сняв ее, словно чулок. Чем сильно шокировал местных женщин, посчитавших его злым духом-людоедом Кели, который один может резать себя и не плакать.

Лыжи Глеба Травина.

Было это еще в европейской части страны, а впереди предстояло длительное путешествие. Происшествие лишь ненадолго затормозило велосипедиста, который вскоре отправился в дальнейший путь. И едва не стал добычей песца. Обычно звери шарахались от его велосипеда, пугал свет керосиновой лампы на руле. Но вскоре после ампутации пальцев бродивший неподалеку от маршрута Травина песец почуял ослабевшего человека и решил, что тот станет его легкой добычей, напрыгнул на велосипедиста и повалил того наземь. Спустя непродолжительное время Травин отправился дальше со шкуркой песца в поклаже.

«Как бы ни было мне тяжело, настраивал себя на то, что самое трудное еще впереди, - вспоминал позже Глеб Травин. - Преодолев опасность, я испытывал огромную радость от сознания, что стал еще на шаг ближе к цели. Радость приходила вслед за опасностью, как прилив за отливом. Это была первозданная радость бытия, радость от сознания раскрепощенности своих сил».

В пути много всего видел и пережил велосипедист. Он встречался с полярными исследователями и побывал на кладбище мамонтов. Коренные народы Севера помогали ему с ночлегом и обогревом, научили охоте на местных зверей. Домой он привез тяжеленный моржовый клык, подаренный северянами нож и костяную накладку «Путешественник на велосипеде вокруг света Глеб Травин» с изображениями моржа, тюленя и кита, выполнили ее умельцы на Чукотке.

Оказавшись на чукотском мысе Дежнева — до Аляски рукой подать — он вновь запросил разрешение перемахнуть на тот берег и продолжить свое путешествие вдоль тихоокеанского побережья обеих Америк. Несмотря на все трудности трехгодичного путешествия, он все еще горел идеей обогнуть на велосипеде весь земной шар! Упертый пскович доказал, что ему это под силу. Но в очередной раз получил отказ. И требование вернуться в Петропавловск, где началось путешествие. В селе Уэллен на Чукотке он оставил последние пришедшие в негодность покрышки, а местные комсомольцы установили памятный знак, указывающий на точку завершения маршрута. А путешественник пароходом вернулся в Петропавловск.

Винчестер, сопровождавший путешественника.

Путешествие Глеба Травина продлилось 1109 дней, за которые он обогнул страну по кругу, преодолев 85 000 км.

Долгая дорога домой

Еще до начала пути Травин нисколько не сомневался в успехе своего предприятия. А еще был уверен, что после возвращения мало кто ему поверит. Все-таки дело он задумал невероятное и ранее неслыханное. Станешь о таком рассказывать — назовут обманщиком, чего доброго, еще и посмеются. Так что перед началом пути он запасается одной важной вещицей — путевым журналом. Книжечка стала своего рода командировочным удостоверением, куда на почтовых станциях он ставил штемпели с названиями населенных пунктов и датами. Всего отметок в журнале-регистраторе Травина набралось 256 штук. «Я выживаю, потому что не борюсь с природой, а стараюсь жить по её законам», - записал он на страницах своего дневника.

Журнал-регистратор Глеба Травина.

В пути он познакомился с журналистом Вивианом Итиным из Новосибирска. Тот первым рассказал советским людям о необычайном велосипедисте, сравнивал экспедицию Травина с подвигом челюскинцев. Возможно, о путешествии было проинформировано высшее руководство страны. Сохранилась телеграмма Итина, в которой он просит Травина сообщить подробности прохождения маршрута, текст заканчивается словами «привет сталина». Может быть, это «привет от Сталина»?

Телеграмма от Вивиана Итина.

После путешествия Глеб Травин продолжил жить на Камчатке. Сначала вернулся к прежней работе электромонтера, уже в 1933 году получил звание ударника «за коммунистическое отношение к труду и большевистские темпы в работе», потом преподавал физкультуру (четырехмесячные педагогические курсы он окончил еще в Пскове в 1920-м году), тренировал велосипедистов, мотоциклистов и автомобилистов, в годы войны служил в береговой обороне, в мирной карьере достиг должности замдиректора мореходного училища.

В 1932 году Глеб Травин получил грамоту за ударный труд, а на следующий год - билет ударника.

В родной Псков он вернулся после выхода на пенсию в 1962 году. Журнал-регистратор, тот самый велосипед и другие предметы хранятся в Псковском музее-заповеднике. Кстати, велосипед и сейчас на ходу, он вновь поедет, если смазать цепь и подкачать камеры. После путешествия владелец перекрасил его в синий и зеленый, из-под этих слоев проглядывает оригинальная красная краска – вероятно, много еще послужил велосипед своему хозяину после завершения маршрута.

Нож с рукояткой из оленьего рога и надписью «мужа - жене», подаренный Травину представителем коренных народов, встреченным а маршруте.

Уже в преклонных летах Глеб Травин планировал повторить свой же маршрут вдоль арктического побережья, но уже на автомобиле. Этим планам не суждено было сбыться, не хватало главного — авантюрного задора романтической юности. По части маршрута он пролетел на самолете вместе с автором повести «Человек на железном олене» Александром Харитановским. Однако полный маршрут так и остался покорен один-единственный раз. Преодолеть в одиночку все 85 000 километров – такое немыслимо и сегодня.

Глеб Травин на северной части маршрута во время своего знаменитого путешествия.

Уже в наши дни разные путешественники брались преодолеть участки маршрута Глеба Травина. По северной части его пути проехали на велосипедах с соратниками знаменитые путешественники Павел и Федор Конюховы. Бывали они и в Пскове, специально приезжали в наш музей, чтобы посмотреть на велосипед и вещи из легендарного путешествия. Для велосипедистов они — настоящие реликвии. Например, в 2022 году путешественник из Татарстана крутил педали две тысячи километров, чтобы только оказаться в Пскове и сделать памятный снимок с тем самым велосипедом.

Слушайте радиопрограмму о Глебе Травине, вышедшую на «ПЛН FM» в цикле «Разговоры о важных».

В первый и последний раз Глеб Травин оказался за границей на пенсии, когда по приглашению немецких велосипедистов побывал в ГДР, где в Гере, городе-побратиме Пскова, и Берлине рассказывал о своем путешествии. В этих двух городах его именем были названы клубы путешественников.

Глеб Травин скончался в Пскове в 1979 году, похоронен на кладбище в Орлецах.

Маршрут Глеба Травина. Крайние точки на карте - Псков и Петропавловск.

И пусть весь свет ему посмотреть не удалось. Зато Глеб Травин совершил то, чего никто не делал ни до, ни после него. Родную страну он осмотрел с велосипедного седла, доказав самому себе и всеми миру, насколько силен духом и крепок телом новый советский человек.

Юлия Магера