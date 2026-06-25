«Побеждая время и обстоятельства»: Светлана Мельникова о планах на палаты Меньшикова

В распоряжение Псковского музея-заповедника поступил объект культурного наследия федерального значения «Палаты купца Меньшикова». В интервью корреспонденту Псковской Ленты Новостей генеральный директор музея Светлана Мельникова рассказала о нынешнем состоянии памятника, в чем его уникальность, а также поделилась мечтой о будущем палат.

- Светлана Евгеньевна, ранее в эфирах вы заявляли, что планируете увеличить хозяйство Псковского музея-заповедника за счёт присоединения палат купца Меньшикова. Скажите, пожалуйста, удалось ли вам это?

- С большой радостью хочу сообщить, что наша мечта осуществилась. Мы получили документы, и 16 июня в 12:14 состоялась регистрация права Псковского музея-заповедника на объект культурного наследия федерального значения «Палаты купца Меньшикова, дом Яковлева и два дома Сутоцкого» по адресу: улица Советская, дом 50.

Сейчас предстоит очень большая работа по оценке масштабов бедствия и объёма тех работ, которые предстоят на этом памятнике. Вчера туда выезжали представители министерства культурного наследия Псковской области. Было заактировано состояние объекта. И мы сейчас будем создавать дорожную карту по приведению в порядок этого совершенно замечательного памятника гражданской архитектуры XVII века. Но то, что сейчас уже понятно, – это то, что объём работ очень серьёзный, музею предстоит очень много сил положить на это.

- А в каком техническом состоянии эти здания?

- Сейчас как раз ведутся исследования. Там работают наши электрики, туда выехали наши специалисты, инженеры. Я думаю, что мы чуть позже расскажем о том, какой масштаб задач предстоит решать по этому памятнику. Будем делать запросы к коммунальщикам: сколько будет стоить одно, сколько будет стоить другое. Сейчас там ни отопления, ни электричества, ни охраны, которая бы соответствовала требованиям федерального музея. Я вам честно скажу, работа предстоит очень большая.

- Какие планы на использование этого здания? Что может там появиться?

- Впереди будет большой научно-методический совет. К этому совету подготовятся наши сотрудники: фондовики, реставраторы, реставрационно-выставочный научный отдел. Совет будет очень непростым. Наши советы — это своеобразная баталия местного значения, где каждая служба будет доказывать разумность организации того или иного пространства в этом помещении.

- Настоящие дебаты будут?

- Будут дебаты, и будут очень непростые. У нас очень большая проблема с фондом археологии. Он находится в церкви Вознесения Господня Нового. Памятник окружён забором, мы его поставили, он требует очень серьёзных работ. Оттуда надо будет вывозить огромные фонды, и плюс ещё там находятся все каталоги. Представляете? Ящики с большим количеством информационного материала. Надо будет закупать специальное оборудование, причём помещение, куда это будет переноситься, должно соответствовать всем требованиям современного фондохранения. Это и охрана, и температурно-влажностный режим, и прочее. Даже качество стеллажей и ящиков, в которых хранятся фонды федерального музея, важно.

Очень хочется, и это наша мечта, сделать музей. Мы ещё чётко не определились с его названием, но я дам описательный вариант этого музея. Псков после Великой Отечественной войны был в числе городов, подлежащих восстановлению в первую очередь. Таких пятнадцать городов было, если я не ошибаюсь. И здесь, в Пскове, работала плеяда совершенно выдающихся специалистов: археологов, реставраторов, архитекторов. Кто-то знает их имена, кто-то не знает имён. Кто-то представляет масштаб того, что сделали эти люди, а кто-то - нет. Очень бы хотелось сделать музей под условным названием «Побеждая время и обстоятельства». Потому что война нанесла чудовищные повреждения. Не только в плане потери людей. Она нанесла и чудовищный удар по культурному наследию. Как наши солдаты и офицеры бросались в бой, защищая свою страну и её будущее, так и реставраторы, архитекторы и археологи, в полном смысле слова, бросались в бой для того, чтобы сегодня Псков был таким, каким он сохранился до наших дней. И об этом надо грамотно, эмоционально и доступно рассказать подрастающему поколению.

Мне очень хочется, чтобы такой музей был в Пскове. Он был бы очень естественен именно в памятнике гражданской архитектуры, потому что этим славен Псков. Может быть, что-то ещё придумаем. Но хочу вам сказать, что впереди очень непростая работа.

Беседовал Андрей Николаев