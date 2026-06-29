Высокий сезон в «Михайловском»: что ждёт гостей заповедника в июле

Государственный музей-заповедник Александра Пушкина «Михайловское» напоминает, что завтра, 30 июня, во всех мемориальных усадьбах и в «Пушкинской деревне» в Бугрово, а также во всех выставочных залах Научно-культурного центра — санитарный день.

Галина Худницкая. Среди лип (2012). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Затем Пушкинский заповедник продолжит приём посетителей по графику высокого сезона. Это означает, что музеи-усадьбы будут работать без выходных: с воскресенья по пятницу — с 10.00 до 18.00, а по субботам и того дольше — с 10.00 до 20.00.

В музее также рассказали о главных планах на июль. Гости музея-заповедника смогут побывать не только на традиционных обзорных и тематических экскурсиях, но и на арт-экскурсиях и поэтических прогулках с известным актёром театра и кино Михаилом Драгуновым. Меломанов ждут на двух концертах из цикла «Летние вечера в русской усадьбе» в Тригорском и на выступлениях воспитанников Всероссийской творческой школы «Теремок» в Научно-культурном центре музея, в посёлке Пушкинские Горы. Любителей изобразительного искусства заповедник порадует выставкой по итогам традиционной михайловской практики студентов Санкт-Петербургской академии художеств имени Репина («Первое впечатление»).

Кроме того, туристов и жителей Пушкиногорья ждут на фольклорном гулянии «Купаленка — ночка маленька». Запланированы на июль и научные чтения «Музей. Реставратор. Реставрация» памяти Саввы Ямщикова и многие другие события.

В Пушкинском заповеднике подчеркнули, что планы на лето-2026 были свёрстаны так, чтобы занятие по душе и по интересу мог выбрать гость любого возраста и любого уровня общекультурной подготовки.

Подробнее об этих и прочих событиях ближайшего месяца в Государственном музее-заповеднике Александра Пушкина «Михайловское» можно узнать на официальном сайте учреждения.