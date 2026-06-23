 
Культура

В «Михайловском» до конца июля будут работать свыше 50 студентов-«репинцев»

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В Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» на традиционную, ежегодную летнюю практику прибыли студенты Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина — будущие живописцы и графики.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском», 53 молодых художника будут работать на пленэрах и в интерьерах музеев-усадеб до конца июля. По итогам почти полуторамесячного пребывания студентов в Пушкинском заповеднике будет организована выставка «Первое впечатление». 

«Большая часть молодых людей в Святогорье впервые, — рассказали в музее. —  Потому их знакомство с заповедными пушкинскими местами началось с экскурсионной программы. Ребята побывали в Михайловском, Тригорском, Петровском, в музейном комплексе в деревне Бугрово; поднялись к могиле поэта и некрополю Ганнибалов и Пушкиных в Святогорском монастыре». 

Напомним, что первая практика молодых художников-«репинцев» состоялась в «Михайловском» в 1957 году; её инициаторами были легендарный директор Пушкинского заповедника Семён Гейченко и выдающийся российский художник-график, друг Гейченко и музея, Василий Звонцов. С тех пор традиция михайловских практик для студентов-«репинцев» не прерывалась ни на одно лето.

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