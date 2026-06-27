Хрустальный меч князя Довмонта впервые за три года покинет Псков

Хрустальный меч князя Довмонта получил боец из новгородского клуба «Рать» Никита Васильев, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В финальном поединке сошлись два представителя клуба «Рать» — Никита Васильев и Александр Селявин. Бой завершился с минимальным разрывом в счете 15:14 в пользу первого бойца.

По итогам финального боя хрустальный меч князя Довмонта впервые за три года покинет территорию Пскова и уедет в Великий Новогород.

Церемония награждения прошла сразу по завершении боя. Хрустальный меч князя Довмонта победителю вручала генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова. Также клубу вручили полотна сукна и льна для создания будущей экипировки.

В своей речи Светлана Мельникова отметила, что меч изготовлен из особо чистого кварца в городе Гусь-Хрустальный на заводе, который существует с 1925 года.

Одновременно с вручением меча прошло первое вручение копий скульптуры князя Довмонта, которая была открыта в Пскове в 2025 году.

Создатель памятника Андрей Мартьянов также придумал интерактив для посетителей Кремля. На территории крепости каждый месяц будут прятать три фигурки-копии скульптуры, всего будет спрятано 100 штук. По итогам каждого месяца тем, кто их нашёл, будут вручать малые скульптуры масштабом 1:20, две их которых - полимерные и одна точная копия будет отлита в миниатюре из бронзы.

Завершился праздник награждением победителя в конкурсе на лучший исторический костюм. Победила девушка Мирослава также из новгородского клуба реконструкции «Рать». Ей также вручили ткани для будущих творений.

Фестиваль проходит в рамках проекта «Крепость земли Псковской» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Напомним, торжественное открытие фестиваля исторической реконструкции «Довмонт Псковский» состоялось сегодня, 27 июня.