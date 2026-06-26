Меч князя Довмонта XIII века стал центром новой экспозиции Псковского кремля

Открытие выставки «Князь Довмонт», посвященной 760-летию вокняжения в Пскове святого благоверного Довмонта-Тимофея, состоялась в Приказной палате Псковского кремля сегодня, 26 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Константин Красильников / ПЛН

В мероприятии приняли участие генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова, депутат Псковской городской Думы 7-го созыва Антон Мороз, председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов, начальник научно-экспозиционного отдела и по совместительству куратор выставки Максим Колпаков, начальник отдела «Псковский кремль» Роман Коваль и другие гости.

Посетители мероприятия первыми увидели уникальный артефакт XIII века и важнейший экспонат музейной коллекции – бывавший не раз в бою меч весом 1,3 килограмма и ножны князя Довмонта, а также другие предметы, связанные с эпохой князя, которые представлены в пространстве «Ратная доблесть веков».

Максим Колпаков подчеркнул, что это один из немногих мечей, сохранившихся в России. Ранее он уже экспонировался в музее, но терялся среди прочих экспонатов. Однако переносить его в главное здание не стали.

«Долгое время совершенно удивительный экспонат, а вернее сказать – реликвия, хранился среди прочих экспонатов в вертикальный витрине. И вот, накануне нашего юбилейного пятого фестиваля "Довмонт Псковский" мы решили представить меч так, как он того того заслуживает. Он бы украсил новую историческую экспозицию в Поганкиных палатах, но в этом есть какая-то сакральность. Уносить меч князя Довмонта из Довмонтового города нельзя, потому что он хранится здесь, в Кроме, защищает Псков и Русь», – рассказала генеральный директор Псковского музея-заповедника.

Кроме того, на выставке представлен комплект доспехов, который подарила музею мама погибшего на СВО реконструктора Юрия Тихонова.