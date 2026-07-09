О семейных традициях чаепития рассказали сотрудники Псковского музея-заповедника

Псковский музей-заповедник принял участие в фестивале Псковской областной библиотеки имени Валентина Курбатова «Всё начинается с семьи» в День семьи, любви и верности. Площадка музея была посвящена традициям русского гостеприимства, истории самовара и самого объединяющего семейного напитка – чая, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фотографии: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Главный специалист сектора «Музейный образовательный центр» Зинаида Колесникова познакомила гостей со знаменитой картиной Ивана Куликова «Чаепитие в крестьянской избе». Зрители сравнили правила поведения за крестьянским столом с современными нормами этикета.

«Раньше чаепитие ничего общего не имело с банальным утолением жажды. Это был настоящий ритуал, объединяющий разные поколения. Именно за столом, за чашкой чая, рождались важные семейные планы и обсуждались гениальные идеи», — рассказала Зинаида Колесникова во время лекции.



Отметим, что полотно можно увидеть в парадном зале Картинной галереи Псковского музея-заповедника. Работа площадки завершилась мастер-классом по созданию поздравительной открытки в стиле XIX столетия. Готовая работа стала памятным сувениром, созданным своими руками.