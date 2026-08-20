Выставка «Гербарий Царевны-лягушки» откроется в Изборске

21 августа в 17:00 в рамках «Изборской пятницы» всех желающих приглашают на открытие выставки «Гербарий Царевны-лягушки» с участием известного ученого-ботаника, писателя-натуралиста и художника Наталии Замятиной, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее-заповеднике «Изборск».

Афиша: музей-заповедник «Изборск»

Наталия Замятина расскажет истории об окружающих нас растениях. Гости узнают, как правильно готовить одуванчики, что можно приготовить из пастушьей сумки, какие растения помогают при лечении суставов.

«Приходите познакомиться с Натальей Замятиной лично – это редкая возможность прикоснуться к настоящему знанию и унести с собой глубокое видение окружающего нас мира растений!» - отметили в музее.

«Гербарий Царевны-лягушки» – совместный выставочный проект Государственного музея-заповедника «Изборск» и Русского общества любителей ботанической иллюстрации. На выставке будут представлены художественные работы с изображениями растений, произрастающих по береговой линии рек, озер, ручьёв и на болотах. Рисунки и изделия декоративно-прикладного искусства созданы художниками Русского общества любителей ботанической иллюстрации (РОЛБИ).

Выставка откроется в Доме купца Белянина по адресу: Изборск, улица Печорская, дом 39. Вход свободный.