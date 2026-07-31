 
Культура

Замгендиректора Псковского музея-заповедника награждена благодарностью Госдумы

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Заместитель генерального директора Псковского музея-заповедника по научной работе Эльвира Королева удостоена благодарности комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по культуре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея. 

Фото: Псковский музей-заповедник

Награду за многолетнюю плодотворную деятельность, весомый вклад в сохранение, развитие и популяризацию культурного наследия Псковской области, активную общественную и просветительскую работу Эльвире Королевой вручил первый заместитель председателя комитета Александр Шолохов.

Церемония награждения прошла 30 июля в историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва в рамках встречи представителей сферы культуры с депутатами Госдумы Александром Шолоховым и Александром Козловским.

«Работа в музее – это огромная жизненная привилегия. Я прекрасно осознаю, что все, что я могу считать своими профессиональными достижениями, – это результат работы огромного коллектива. Спасибо, что вы отметили наши заслуги именно в год 150-летия Псковского музея-заповедника», – отметила Эльвира Королева, получая награду.
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