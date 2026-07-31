Замгендиректора Псковского музея-заповедника награждена благодарностью Госдумы

Заместитель генерального директора Псковского музея-заповедника по научной работе Эльвира Королева удостоена благодарности комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по культуре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото: Псковский музей-заповедник

Награду за многолетнюю плодотворную деятельность, весомый вклад в сохранение, развитие и популяризацию культурного наследия Псковской области, активную общественную и просветительскую работу Эльвире Королевой вручил первый заместитель председателя комитета Александр Шолохов.

Церемония награждения прошла 30 июля в историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва в рамках встречи представителей сферы культуры с депутатами Госдумы Александром Шолоховым и Александром Козловским.