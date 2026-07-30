 
Культура

Депутаты Госдумы обсудили с представителями сферы культуры Пскова сохранение языка и памятников

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Депутат Государственной Думы РФ, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский и первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов провели встречу с представителями сферы культуры Пскова, где обсудили сохранение памятников архитектуры и исторического наследия. Об этом сообщил Александр Козловский в своем канале в мессенджере Мах.

Фотографии: Александр Козловский / Мах

«Прежде всего хочу поблагодарить всех, кто каждый день своим трудом сохраняет и развивает культурную жизнь нашего региона. Псковская область обладает огромным историческим и культурным наследием, но за его сохранением всегда стоят конкретные люди – сотрудники музеев, театров, библиотек, домов культуры, специалисты, которые не только берегут прошлое, но и помогают воспитывать новое поколение», — прокомментировал Александр Козловский.

Александр Шолохов рассказал о работе комитета Государственной Думы по культуре, где занимает должность первого заместителя председателя. На встрече обсудили не только уже сделанное, но и услышали от профессионального сообщества, какие вопросы сегодня требуют дополнительного внимания на федеральном уровне.

В ходе встречи говорили о сохранении памятников архитектуры и исторического наследия, защите русского языка, особенностях школьной программы и других вопросах, которые сегодня волнуют работников культуры.

Отдельно обсудили творчество великого русского писателя Михаила Шолохова. Особое место в разговоре занял роман-эпопея «Тихий Дон» – произведение, которое давно стало частью культурного наследия страны и продолжает находить отклик у новых поколений читателей.

 
«Такие встречи особенно важны, потому что именно в прямом разговоре с людьми, которые работают "на земле", можно понять реальные проблемы отрасли, услышать предложения и определить, какие решения необходимы на федеральном уровне. Уверен, что сегодняшний диалог поможет сделать нашу общую работу в сфере культуры еще более эффективной», — заключил Александр Козловский.
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Козловский Александр Николаевич

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

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