Хозяйки мультипликационной горы: две выставки художниц анимационного кино развернут на фестивале «Пушкин. Михайловское»

Две выставки включены в программу V фестиваля анимации и литературы «Пушкин. Михайловское», организатором которого является Пушкинский заповедник, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

Так, к фестивалю в Святогорье готовится выставка работ Марины Курчевской. Зрители знают её по таким литературным анимационным лентам, как «Легенда о Сальери» и «Метель» по произведениям Александра Пушкина, «Заячий хвостик» по мотивам сказки Людмилы Петрушевской, «Освобождённый Дон Кихот» по мотивам пьесы Анатолия Луначарского и по многим другим работам. В музее напомнили, что авторские куклы Марины Курчевской были представлены зрителям, гостям и участникам первого фестиваля в «Михайловском» — в экспозиции «Взрослые игры в куклы».

Нынешняя выставка будет приурочена к юбилею мастера и, как планируется, в неё войдут не только куклы, но и эскизы к анимационным фильмам Курчевской.

В другой экспозиции, которую можно будет увидеть в «Михайловском», будут представлены эскизы Анны Карповой, художника- постановщика, в чьём активе фильм «Алёшенька», ставший победителем прошлогоднего фестиваля.

В «Михайловском» отметили, что Анна Карпова давно и успешно работает в содружестве с Дмитрием Геллером, который режиссировал «Алёшеньку». Среди лент, которые они сделали вместе, — полная музыкальных и художественных «недомолвок», очень трогательная «Маленькая ночная симфония». И «Воробей, который умел держать слово», с формулировкой «за глубокий смысл и изобразительное решение» отмеченный I призом РФВИ «Орленок». И «Мальчик», удостоенный диплома Гильдии киноведов и кинокритиков на РКФ «Окно в Европу» с формулировкой «За красоту и трогательность высказывания». А ещё — лента «Я видел, как мыши кота хоронили», в 2011 году получившая приз Национальной премии Китайской анимационной ассоциации «Golden Monkey» как лучший короткометражный фильм года, и, наконец, «Хозяйка медной горы», объявленная победителем I фестиваля анимации и литературы в музее-заповеднике «Михайловское».

Напомним, что в этом году фестиваль анимации и литературы «Пушкин. Михайловское» будет проходить с 4 по 8 декабря. Как и ранее, вход на все события фестиваля «Пушкин. Михайловское» для зрителей планируется сделать бесплатным.