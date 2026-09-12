Жюри пятого «мультсъезда» в «Михайловском» возглавит победитель первого и четвёртого

Подготовка V фестиваля анимации и литературы «Пушкин. Михайловское», организатором которого является Пушкинский заповедник, вступила в свою решающую фазу. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в этом году этот полюбившийся зрителям и престижный в профессиональном сообществе аниматоров «мультсъезд» будет проходить с 4 по 8 декабря.

В настоящее время специалисты, отвечающие за разработку программы фестиваля, занимаются отбором фильмов-конкурсантов, ведут переговоры с потенциальными участниками творческих встреч, планируют выставки, ретроспективные показы и другое.

На сегодняшний день уже известно, что жюри фестиваля возглавит Дмитрий Геллер, чей фильм «Алёшенька» взял Гран-при в «Михайловском» в прошлом году.

«Эта снятая Дмитрием Александровичем 24-минутная анимационная лента — трогательная, местами грустная, а местами и комическая история об инопланетянине, который случайно оказался на нашей планете и самим своим появлением «запустил» движение разных сил, — рассказали в музее. — В основу её сюжета легла современная мифология — реальные события, случавшиеся на Урале в разное время, и фантастические рассказы, которыми эти события обросли».

Кроме того, Дмитрий Геллер был автором ленты «Хозяйка медной горы», которая получила Гран-при I фестиваля анимации и литературы в музее-заповеднике «Михайловское». Этот фильм также имеет «уральские корни»: он создан по мотивам сказов Павла Бажова.

Как и ранее, вход на все события фестиваля «Пушкин. Михайловское» для зрителей планируется сделать бесплатным.