Культура

В «Михайловском» торжественно закрыли фестиваль анимации и литературы «Пушкин и…»

Завершён I фестиваль анимации и литературы «Пушкин и…», сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», выступившем партнёром успешного проекта.

Фото со страницы музея-заповедника «Михайловское» в социальной сети «ВКонтакте»

По решению жюри во главе с режиссером-мультипликатором, педагогом ВГИК Алексеем Дёминым Гран-при фестиваля получил фильм «Хозяйка медной горы» по мотивам сказов Павла Бажова (режиссер-постановщик, автор Дмитрий Геллер).

Кадр из фильма «Хозяйка Медной горы» (2020). Фото из социальных сетей

Приз за лучшую адаптацию литературного произведения присужден фильму «Жираф» (режиссёр Наталья Мирзоян). Диплома за «Лучший студенческий фильм» удостоена режиссёр-постановщик и автор сценария фильма «Слепые» Анастасия Верейкина. Призы за лучший персонаж вручили режиссёру-постановщику и автору сценария фильма «Мы будем вместе» Серафима Труевцева (по дневникам отца-хиппи Юры Диверсанта), за лучшую режиссуру — Василию Чиркову, режиссёру-постановщику и автору сценария фильма «Белый-белый день», за лучшее художественное решение — Анне Швейгольц, режиссёру-постановщику и автору сценария фильма «Ой, чие ж то жито» по украинской народной балладе и народной живописи Восточной Европы.

Торжественная церемония закрытия фестиваля состоялась в Научно-культурном центре музея-заповедника «Михайловское».