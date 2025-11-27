Культура

Гран-при IV Фестиваля «Пушкин. Михайловское» получил фильм про инопланетянина Алёшеньку

Гран-при IV Фестиваля анимации и литературы «Пушкин. Михайловское» получил Дмитрий Геллер, режиссёр и художник-мультипликатор, лауреат премии «Золотой орел» и многих других российских и международных фестивалей, выдающийся представитель екатеринбургской и, шире, — российской школы анимации. Фильм-победитель называется «Алёшенка», предаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей из Государственного музея-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», где проходили конкурсные показы.

Дмитрий Геллер. Фото здесь и далее: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское»

Как рассказали в музее, «Алёшенька» — 24-минутная анимационная лента об инопланетянине, который случайно оказался на нашей планете и самим своим появлением «запустил» движение разных сил. Лента входит в цикл «Уральские хроники», в основе её сюжета — реальные события, случавшиеся на Урале в разное время.

«Урал меняется и размывается его уникальность, поэтому хочется вступить в соавторство с народом и стать сотворцом новой уральской мифологии. У истории про инопланетянина Алешеньку нет литературной основы, есть только обрывочные рассказы свидетелей тех событий. Поэтому была возможность сконструировать свою историю произошедшего», — рассказал режиссер, особо отметив, что старые, XIX века, уральские мифы тоже оживают в картине, «рифмуясь» с мифами современными.

«Алёшенька» выполнен в стилистике художников-примитивистов, изобразительный ряд сопровождает музыка композиторов-непрофессионалов.

Торжественное закрытие фестиваля «Пушкин. Михайловское» в музее-заповеднике

Напомним, что Фестиваль анимации и литературы «Пушкин. Михайловское» был инициирован несколько лет назад Государственным Пушкинским заповедником и его директором Георгием Василевичем. В его конкурсной программе в нынешнем году участвовало порядка сорока фильмов, снятых в последние два года.