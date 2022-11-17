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Культура

Георгий Василевич: Пусть жизнь фестиваля «Пушкин и…» в Михайловском будет долгой и счастливой

17.11.2022 20:07|ПсковКомментариев: 0

В Государственном музее-заповеднике А.C. Пушкина «Михайловское» торжественно открыли I фестиваль анимации и литературы «Пушкин и…», сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

Фото здесь и далее: музей-заповедник Михайловское 

Зрителями торжественной и при этом по-домашнему располагающей церемонии стали не только пушкиногорцы, но и гости из многих районов Псковской области, в том числе — школьники и студенты из Пскова и Великих Лук, гостевые делегации из Островского и Опочецкого района, из областного Центра народного творчества, Великолукского драматического театра, Псковского отделения Союза пенсионеров России, Областной библиотеки имени В.Я. Курбатова, от областной профсоюзной организации.

Организаторы фестиваля напомнили публике, что само слово анимация произошло от латинских «anima, animare» — «душа, вдохнуть душу, жизнь». Продолжая тему, директор Пушкинского Заповедника Георгий Василевич говорил о том, что «Михайловское» — исполнено души и жизни. Не случайно поэт писал о том, что живёт здесь душой. Георгий Николаевич также выразил надежду, что жизнь проекта «Пушкин и…» в этих местах будет долгой и счастливой, и за первым фестивалем, который открыли сегодня, последуют ещё и ещё многие.

Своё приношение Пушкину представили юные танцоры из Острова — воспитанники районного Дома детского творчества имени К.И. Назаровой. Состоялось представление членов жюри и обзор анимационных фильмов, включённых в конкурсную программу.

В музее также отметили, что перед открытием фестиваля в Научно-культурном центре Пушкинского Заповедника жителей и гостей Святогорья познакомили с двумя экспозициями, представляющими творчество современных аниматоров. Это выставки «Взрослые игры в куклы», где можно познакомиться с работами члена жюри Марины Курчевской, и «Путешествие в Лукоморье» от Софьи Кравцовой, участвующей в ретропоказе с фильмом «Лукоморье. Няня». Завтра фестиваль продолжит свою работу.

Напомним, что музей-заповедник «Михайловское» выступает партнёром проекта, а все показы, творческие встречи и выставки фестиваля «Пушкин и…» бесплатны для зрителей.

Теги: #михайловское
Источник: Псковская Лента Новостей
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