ЖКХ

Антон Ляугминас назначен заместителем начальника УГХ Пскова

Антон Ляугминас назначен заместителем начальника УГХ Пскова. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города. Ранее он занимал должность начальника отдела ЖКХ и муниципального жилищного контроля УГХ. В новом качестве Антона Ляугминаса сегодня представил глава администрации Пскова Александр Братчиков на совещании с управляющими компаниями, которое состоялось в управлении городского хозяйства.

Одной из главных тем совещания стала тема уборки мусора с 1 января 2019 года, когда эта обязанность перейдёт к региональному оператору. Напомним, 8 октября, в администрации Псковской области состоялась серия встреч регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) компании «Экопром», входящей в петербургский холдинг «Мехуборка», с представителями муниципалитетов, управляющих компаний и действующих операторов, работающих в сфере коммунальных отходов в северной части региона.

По итогам этой встречи руководство муниципалитета и управляющие компании определили ряд конкретных вопросов, которые адресовали представителю компании «Экопром» на сегодняшнем заседании. Среди самых существенных такие: каким образом будут заключаться договоры, как будет обслуживаться частный сектор, какой будет тариф. Поскольку вывоз мусора включён в перечень коммунальных услуг, то договоры могут быть заключены и с управляющими организациями, и непосредственно с жителями. В Пскове 50 управляющих компаний, их список будет направлен региональному оператору.

Александр Братчиков уточнил, что необходимо как можно раньше знать размер тарифа, поскольку многие муниципальные учреждения должны оплачивать вывоз мусора, и эти расходы надо учесть при формировании бюджета на следующий год. Чтобы получить ответы на поставленные вопросы, как объявил Александр Братчиков, администрация города инициирует дополнительную встречу с региональным оператором.

Вторым вопросом повестки дня стали итоги начала отопительного периода. На сегодняшний день, по свидетельству представителя «Псковских тепловых сетей», запущены все котельные города. Управляющие компании сообщили, что планомерно занимаются удалением воздуха из систем отопления. До их сведения были доведены все жалобы жителей, поступившие в разные инстанции. По некоторым адресам, как сообщили руководители управляющих компаний, проблемы уже решены, другие вопросы приняты к исполнению.



Кроме того, участники совещания обсудили ход осеннего месячника по благоустройству и уборке города. В УГХ сообщили, что для приёма листвы и мелких веток подготовлен специальный участок.