«В фокусе»: Константин Болотин о работе псковского «Горводоканала» в 2026 году 

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программ «В фокусе». Гость студии - руководитель МП города Пскова «Горводоканал» Константин Болотин. Ведущая Любовь Кузнецова обсудит с ним ключевые вопросы деятельности предприятия в текущем году.

Как проходит 2026 год с точки зрения финансовой устойчивости и выполнения плановых показателей? Насколько успешно предприятие решает ключевые задачи этого года? Какие были проведены мероприятия по модернизации оборудования и сетей? Какие проекты и инициативы запланированы на следующий год?