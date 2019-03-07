ЖКХ

Если «Экопром» продолжит накапливать долги перед подрядчиками, мусорный коллапс неизбежен - Андрей Папчук

Сумма задолженности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Экопром» перед своими контрагентами ООО «СпецТрансКом» и ООО «АСПО» превысила обеспечительный взнос регоператора в 35 млн рублей и приблизилась к отметке в 50 млн рублей. Об этом в прямом эфире на радио «Эхо Москвы в Пскове» (102,6 FM) сообщил директор мусороперерабатывающего завода «СпецТрансКом» Андрей Папчук.

«В течение января мы добросовестно выполнили услуги по обработке ТКО Пскова и Псковского района: принимали все отходы, перерабатывали и отсылали на полигон. К сожалению, за январь мы не получили от регоператора ни претензий, ни подписанного акта. 25 февраля истек срок оплаты за январь. Мы написали в адрес ООО «Экопром» претензию, на которую также не получили ответа. Терпеливо выждали положенные десять дней и тогда уже обратились в суд», - рассказал он.

Андрей Папчук уточнил, что, пока готовилась претензионная работа, пришел уже срок оплаты и за февраль, которая также пока не поступила. «Мы впервые не выплатили вовремя заработную плату своим сотрудника за февраль, потому что наша компания не получила вовремя оплату своих услуг», - добавил он.

Руководитель «СпецТрансКома» отметил, что вчера, 18 марта, после публикации на сайте Псковской Ленты Новостей информации о задолженности, регоператор по обращению с ТКО заплатил подрядчику 500 тысяч рублей, но ситуация, по его словам, остается очень напряженной.

«Наша компания – это лишь маленькое звено. Я знаю, что очень серьезно ситуация обстоит с АСПО, и там совершенно другие суммы задолженности. Насколько я знаю, там тоже происходит игнорирование всех договорных сроков - за январь, февраль, а скоро закончится и март. В Результате может случиться эффект лавины. Остановка любого звена, даже нашего мусоросортировочного завода, вызовет коллапс. Закон запрещает прямой вывоз на полигон, но, даже если на этот шаг пойти, придется увеличивать парк спецтехники как минимум в два раза», - поделился Андрей Папчук.

Эксперт подчеркнул, что даже два дня не вывезенного мусора из Пскова приведут к большим проблемам, поскольку в областном центре ежедневно образуется порядка 250 тонн мусора.

«Наши работники работают не в самых легких условиях, это не кондитерская фабрика. И получают они не по 100 тысяч рублей, поэтому задержка зарплаты очень заметна. Если не заплатят еще один месяц, то та же компания «АСПО» может просто встать, а у них по 40 машин в день выходят на линию», - заметил Андрей Папчук.

Он обратил внимание, что до начала мусорной реформы зарплаты на предприятии раньше не задерживали. «Не думаю, что проблема в переходном переходе. Я не слышал, чтобы хоть в одном регионе мусорная реформа прошла гладко», - резюмировал Андрей Папчук.