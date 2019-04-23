ЖКХ

Более 1 млрд рублей будет вложено в модернизацию систем питьевого водоснабжения Псковской области

Более 1 млрд рублей будет вложено в модернизацию систем питьевого водоснабжения Псковской области. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников, представляя отчет о деятельности администрации Псковской области в 2018 году на сессии Псковского областного Собрания.

«Спустя долгое время мы поисков нашли финансирование проекта "Чистая вода". В текущем году с Минстроем заключены соглашения о реализации федерального проекта и о предоставлении субсидии из федерального бюджета. Общий объем финансирования мероприятий по модернизации систем питьевого водоснабжения составит более 1 млрд рублей», - сообщил он.

Также Михаил Ведерников напомнил, что в прошлом году начата проработка вопроса развития теплоснабжения Псковской области. В 2019 году создана рабочая группа при администрации области по рассмотрению вопросов реформирования системы жилищно-коммунального хозяйства области.В рамках деятельности рабочей группы планируется разработать программу развития теплоснабжения Псковской области и выработать предложения по оптимизации работы каждого муниципального предприятия сферы.

Еще одно важное системное направление, по его словам, – это начало внедрения систем «Умный город» в городах области. Великие Луки на этот проект получили 178 млн рублей из федерального бюджета. Важнейшими результатами станут снижение платежей за потребленную энергию и воду и повышение энергоэффективности основных систем.

Кроме того, Михаил Ведерников сообщил, что в ближайшее время будет назначен новый замгубернатора Псковской области по вопросам ЖКХ и строительства. Напомним, ранее эту должность занимал Александр Кузнецов, который находится в сизо в рамках расследования уголовного дела по факту получения взятки.