ЖКХ

Почти 430 млн рублей составляет задолженность потребителей перед «Экопромом» в Псковской области

Около 430 миллионов рублей составляет задолженность потребителей в Псковской области перед «Экопромом», из них задолженность населения около 400 миллионов рублей, задолженность юридических лиц – около 30 миллионов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

Оплата услуги потребителями – это гарантия бесперебойной деятельности всей системы в сфере обращения с ТКО, в том числе содержание спецтехники (ее ремонт и покупка запчастей), оплата услуг мусоросортировок, содержание полигонов, приобретение контейнеров. Ежемесячное недополучение средств не может не оказывать влияние на осуществление деятельности, отметили в компании.

«Задолженность регоператору – это задолженность всем звеньям цепи, осуществляющим деятельность в сфере обращения с ТКО! Своевременная оплата услуги является основой ее предоставления! Недополученные средства за оказание услуги "Обращение с ТКО" - причина, о которой в первую очередь необходимо говорить на всех уровнях власти, чтобы исключить неблагоприятные последствия в виде мусорных коллапсов», – добавили в «Экопроме».