ЖКХ

Александр Котов призвал власти обратить внимание на водоснабжение сельских территорий

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в ходе парламентского часа на 56-й сессии регионального парламента призвал власти обратить внимание на водоснабжение сельских территорий, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Беспокоит ситуация с водоснабжением на селе. Вы и сами это знаете, приезжая на встречи с избирателями, слышите вопросы о водоснабжении сельских населенных пунктов», - обратился спикер к депутатам.

Обращаясь к представителям администрации, Александр Котов призвал их провести как можно быстрее работу по водоснабжению сельских территорий. «Потому что водонапорные башни фактически эксплуатируются нелегально», - сказал он.

Также спикер регионального парламента отметил работу губернатора Михаила Ведерникова с Фондом содействия реформированию ЖКХ. «Удается получать сотни миллионов рублей, использовать их на ремонт, реконструкцию инженерных систем. Эту работу нужно продолжать», - отметил Александр Котов.

Кроме того, председатель областного Собрания указал на то, что к теме водоснабжения парламентарии еще вернутся.