ЖКХ

На модернизацию объектов ЖКХ Псковской области в 2020 году направили более 350 млн рублей

На модернизацию объектов ЖКХ Псковской области в 2020 году направлено 367 млн рублей. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на сессии областного Собрания, представляя депутатам отчет о деятельности областной администрации за 2020 год.

По его словам, сфера ЖКХ десятилетиями недофинансировалась, и уровень износа коммунальных сетей в отдельных муниципалитетах достигает 100%. «Отсутствие нормальной инфраструктуры тормозит развитие всех других направлений. Как пример - в Гдове без котельной мы не могли планировать строительство школы. Здесь наш главный союзник – Фонд содействия реформированию ЖКХ», - отметил губернатор.

По программе Фонда в 2020 году реализованы 6 проектов в сфере коммунальной инфраструктуры:

В сфере теплоснабжения в 2020 году в Пскове модернизирована сетевая установка котельной №1 и тепловые сети в центральной части города. Продолжена модернизация городской КНС. Построена котельная на Яна Райниса;

В Великих Луках модернизированы тепловые сети и очистные сооружения канализации, построена новая блочно-модульная котельная, завершены работы по реконструкции трех объектов питьевого водоснабжения. Решена одна из основных проблем водоснабжения – приведен в порядок аварийный кольцевой водовод по ул. Тургенева, который на 80% обеспечивает водоснабжение города. В деревне Переслегино полностью решены проблемы с водоснабжением населения.

Спроектированы очистные сооружения водопровода в Порхове. На данный момент заключен контракт, строительство планируется начать в ближайшее время.

В Гдове завершена реконструкция котельной № 3 и строительство теплотрассы.

В Острове модернизирована котельная № 1.

Таким образом, на модернизацию объектов ЖКХ в 2020 году направлено 367 млн рублей, заключил глава псковского региона.