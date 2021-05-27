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Псковский губернатор: Регион совершил настоящий прорыв в газификации

Псковская область совершила настоящий прорыв в газификации. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на сессии областного Собрания, представляя депутатам отчет о деятельности областной администрации за 2020 год.

«С ПАО "Газпром" в IV квартале 2020 года мы утвердили программу развития газоснабжения и газификации Псковской области на период с 2021 по 2025 годы. Инвестиции "Газпром" составят 8,4 млрд рублей. Главное – магистральные газопроводы будут подведены во все районные центры Псковской области. Напомню, сейчас газифицировано только 15 муниципальных образований», - отметил губернатор.

На темпах газификации ранее также сказывалось отсутствие средств в региональном бюджете на выполнение наших обязательств по строительству распредсетей, а также высокая цена подключений домовладений. Так, за период 2011 - 2020 годов у Псковской области накопились обязательства в размере 1,2 млрд рублей.

«Рассчитываю, что новая программа вместе с дополнительными мерами федеральной поддержки, принятыми Правительством в рамках исполнения поручения президента дадут серьезный импульс в решении проблемы газификации нашей области», - заключил губернатор.