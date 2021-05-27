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Электросетевой комплекс Псковской области сделают более устойчивым к ударам стихии

Электросетевой комплекс Псковской области планируется сделать более устойчивым к ударам стихии. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на сессии областного Собрания, представляя депутатам отчет о деятельности областной администрации за 2020 год.

«Мы все хорошо помним, к каким последствиям привели три удара стихии в декабре и январе, когда тысячи людей остались без света, а сотни работников "Россетей" и МЧС провели все новогодние праздники в полях и лесах, восстанавливая электроснабжение.

Ранее, в июне прошлого года, ураган оставил без света порядка тысячи человек в Бежаницком и Локнянской районе. По итогам этих событий вместе с "Россетями" мы планируем реализовать мероприятия, которые сделают наш электросетевой комплекс более устойчивым к ударам стихии», - отметил губернатор.

Работа уже началась – в 2021 году силами «Россетей» проведены мероприятия в наиболее уязвимых местах по итогам массовых отключений в новогодние праздники. В настоящий момент прорабатывается Целевая программа модернизации электросетевого комплекса Псковской области.

Планируется, что 2 тысяч км воздушных линий будут реконструированы, на них заменят опоры и провода, а Псковский филиал получит 140 единиц специализированной техники.