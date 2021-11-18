ЖКХ

Псковичей предупредили о шквалистом ветре и аномальном снегопаде из-за циклона «Ульрих»

Циклон «Ульрих» несет в центральную Россию шквалистый ветер и аномальное количество мокрого снега и дождя. Из-за этого филиалы «Россети Северо-Запад» в Вологодской, Новгородской и Псковской областях работают в режиме повышенной готовности, сообщается в Telegram-канале компании.

389 аварийных бригад и 576 единиц техники подготовились к оперативному восстановлению электроснабжения.

112 дизельных генераторов общей мощностью 6,2 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

Неблагоприятная погода сохранится до субботы, подчеркнули в компании.

Специалисты «Россетей» обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энергоустановок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф.

Как поясняет Центр «ФОБОС», «Ульрих» сформировался над Гренландским морем на стыке теплого Гольфстрима и холодного Лабрадорского течения. Он движется к Скандинавии и первые два дня будет проходить в среднем по тысяче километров за сутки. А в районе Белого моря попадет в мощное струйное течение, скорость которого в верхней тропосфере превышает 300 км/ч, и станет еще быстрее. В итоге 20 ноября на скорости около 50 км/ч он выйдет глубоким центром на столичный регион.

«В результате атмосферное давление к 12:00 мск субботы рухнет в барическую пропасть - понизится с 736 мм рт. ст. до аномально низких величин: барометры покажут 716 мм рт. ст., что почти на 28–30 единиц ниже нормы, а также существенно (на 5–6 единиц) ниже абсолютного суточного рекорда низкого давления этого дня, которое наблюдалось в 2008 году и для 20 ноября в Москве составляет 721,8 мм рт. ст. Падение давления за сутки - чрезвычайно интенсивное, около 20 мм рт. ст. - это как будто жители столицы поднимутся на 300-метровую высоту, соизмеримую с такими небоскрёбами делового центра Москва-Сити, как «Евразия» или «Москва». А уже в воскресенье давление резко подрастет до 731 мм рт. ст. То есть это будет ярко выраженная барическая «пила», что самым негативным образом скажется на самочувствии метеозависимых людей», - объясняют синоптики.

Кроме того, в условиях слабооттепельной погоды «Ульрих» принесёт аномальное количество осадков - до 14–16 мм мокрого снега и дождя, четверть месячного объёма. Такие интенсивные ливневые осадки в это время года наблюдаются очень редко. За время существования главной столичной метеостанции ВДНХ, то есть с 1948 года, их фиксировали только трижды: в 1954 году (13,9 мм), в 2004 году (15,2 мм) и в 2010 году (10,5 мм). Другими словами, в субботу в центральных регионах России ожидается один из сильнейших мокрых снегопадов за последние 73 года.

«Выпадение такого колоссального количества смешанных осадков приведёт к формированию довольно тяжёлого снежного покрова высотой до 4-7 см с плотностью снега до 170 кг на метр кубический, что может привести к чрезмерной нагрузке на кровлю и стропильные конструкции крыш. Кстати, начнётся преждевременное (на неделю раньше положенного по климату) формирование устойчивого снежного покрова, который, по всей видимости, продержится до весны, - отмечает «ФОБОС». - Кроме того, порывы ветра во второй половине дня будут достигать штормовых 18–23 м/с, а это нагрузка до 30 кг на метр квадратный поверхности, что чревато падением деревьев, рекламных конструкций и т. д. В ночь на воскресенье подморозит, и на дорогах образуется сильная гололедица».