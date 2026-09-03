Завершить капремонт дома на Гагарина, 13 в Пскове планируют к 15 октября

«Дело сдвинулось с мертвой точки. Капремонт в доме на улице Гагарина, 13 выходит на финишную прямую. Да, сроки исполнения контракта скорректировались, но, по крайней мере, определены примерные даты окончания работ», – сделал вывод депутат Законодательного Собрания Псковской области Алексей Севастьянов по итогам очередного выезда на объект. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Заксобрания.

Фото здесь и далее: пресс-служба Заксобрания Псковской области

Во дворе многоквартирного дома по инициативе парламентария вновь собрались представители всех заинтересованных сторон: Фонда капитального ремонта Псковской области, подрядной и контролирующей организаций, управляющей компании и жильцов.

С прошлой встречи прошла неделя. Подрядчик по замене системы водоотведения выполнил обещанный объем работ. Впереди – поквартирный обход с целью устранения недостатков. Для этого снова потребуется доступ в жилые помещения, а значит, необходимо «встречное движение» со стороны собственников.

Параллельно к замене системы холодного водоснабжения приступает другая подрядная организация. Работы начнутся с подвала, который из-за дождей продолжает затапливаться грунтовыми водами. Управляющая компания пообещала держать вопрос на контроле и откачивать поступающую воду, а жителей попросили навести в подвале порядок.