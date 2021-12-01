ЖКХ

Ночную уборку снега в Пскове сняли на видео

Видеоролик об уборке снега в Пскове в ночь на 2 декабря сняли сотрудники ООО «Ситиинвестгрупп». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Видео: ООО «Ситиинвестгрупп»

Ранее уборку снега в городе комментировал глава администрации Пскова Борис Елкин. Он отмечал, что лично выезжал в ночное время суток на места расчистки основных дорог города. При этом Борис Елкин добавил, что дворы и придомовые территории от снега обязаны очищать управляющие компании.

По его словам, в скором времени у городской администрации будет больше рычагов воздействия на «управляйки». Борис Елкин напомнил, что псковичи вправе спрашивать с управляющих компаний, поскольку они им платят деньги.