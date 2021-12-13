ЖКХ

Более 800 населенных пунктов в Псковской области остались без электроснабжения

Из-за выпадения большого количества ледяных дождей и налипания снега на провода в ряде районов Псковской области наблюдаются перебои с электроснабжением. По состоянию на 9:00 13 декабря без света остались 811 населенных пунктов и порядка 8 тысяч жителей. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале региона.

На местах оперативно работают 87 бригад, 380 человек и 85 единиц техники. Также в регионе работают 16 бригад из Московского региона, 5 из Республики Коми и 5 из Карелии. Энергетики переключают потребителей на резервные линии, важные социальные объекты также переводятся на резервные источники питания.

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Сообщить об отключениях электроэнергии можно по круглосуточному телефону компании «Россети»: 8-800-220-0-220 или на портале: светлаястрана.рф.