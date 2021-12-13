ЖКХ

Более 200 бригад энергетиков ликвидируют последствия ледяного дождя в Псковской и Новгородской областях

211 бригад «Россети Северо-Запад» ликвидируют последствия ночного ледяного дождя в Новгородской и Псковской областях. Об этом сообщает телеграм-канал компании.

«Осадки сопровождаются потеплением. Такие условия идеальны для образования льда на проводах. Сетевая компания не допустила масштабных отключений, многих потребителей включают в первые часы после технологических нарушений», - заметили в компании.

Все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объеме, добавили сотрудники «Россетей».

В псковском филиале «Россети Северо-Запад» продолжает действовать режим повышенной готовности. Сообщить об отключениях электроэнергии можно по круглосуточному бесплатному телефону «Россети» 8-800-220-0-220.