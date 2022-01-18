ЖКХ

Игорь Максимов назвал псковские «управляйки» удельными княжествами

Актуальные проблемы в работе управляющих компаний города Пскова назвал директор муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов. Свое мнение он высказал в авторской программе Любови Кузнецовой «Кузница» в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

По мнению Игоря Максимова, в Пскове существуют две основные проблемы в работе управляющих компаний. Первая — их чрезмерное количество.

«Этот сектор обслуживания жилья взяли и намельчили на маленькие удельные княжества, а здесь ведь, как в бизнесе: чем больше объем, тем больше оборот, тем больше возможностей. И вот эти бедные "управляшки" пытаются нормально обслужить по 5-10 домов, нормально взаимодействовать с ними не получается, потому что у них нет нет своих аварийно-диспетчерских служб и специалистов, которые бы содержали внутридомовую систему и так далее», - сказал Игорь Максимов.

По его мнению, полноценная управляющая организация должна работать на более чем 50 домов и иметь в распоряжении полноценный штат специалистов, чтобы качественно обслуживать все внутридомовые системы. «А сейчас это во многом баловство», - заметил директор ПТС.

«И второе. Управляющие компании в Пскове зачастую начисляли людям суммы за горячу воду и отопление, собирали эти деньги, а с "Псковскими тепловыми сетями" зачастую забывали рассчитываться или рассчитывались позже, используя деньги так, как им хочется. К счастью, сейчас законодатель уже ужесточил этот порядок, да и мы занимаемся тем, что просим граждан и "управляйки" наладить отношения по теплу и горячей воде напрямую с ПТС», - добавил Игорь Максимов.