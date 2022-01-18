Игорь Максимов назвал псковские «управляйки» удельными княжествами

Актуальные проблемы в работе управляющих компаний города Пскова назвал директор муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов. Свое мнение он высказал в авторской программе Любови Кузнецовой «Кузница» в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).
По мнению Игоря Максимова, в Пскове существуют две основные проблемы в работе управляющих компаний. Первая — их чрезмерное количество.
По его мнению, полноценная управляющая организация должна работать на более чем 50 домов и иметь в распоряжении полноценный штат специалистов, чтобы качественно обслуживать все внутридомовые системы. «А сейчас это во многом баловство», - заметил директор ПТС.
«И второе. Управляющие компании в Пскове зачастую начисляли людям суммы за горячу воду и отопление, собирали эти деньги, а с "Псковскими тепловыми сетями" зачастую забывали рассчитываться или рассчитывались позже, используя деньги так, как им хочется. К счастью, сейчас законодатель уже ужесточил этот порядок, да и мы занимаемся тем, что просим граждан и "управляйки" наладить отношения по теплу и горячей воде напрямую с ПТС», - добавил Игорь Максимов.