ЖКХ

От месива до месива

Зима заканчивается, а проблемы у жителей области те же, что и в ее начале - снег и лед во дворах. В травмпункте Пскова львиная доля переломов - от падения на улице. Машины застревают в накатанных за зиму колеях. А в райцентре по соседству магазин объясняет переломы у своего порога отсутствием песка и дороговизной соли.

«Помогите!»

В соцсетях этой зимой только и разговоров, что о снеге и скользких дорожках во дворах:

«Во дворе на Народной, 8А не убирают уже давно. Огромные лужи и колея. Ужас какой-то».

«Труда, 14. Прошла неделя, на изменения повлияла только погода. Не убирают вообще ничего. Месиво вместо дороги. Машины проехать не могли, приходилось толкать. Водители вынуждены были объезжать по зеленой зоне».

«Двор ул. Николая Васильева, 71 не чистится всю зиму, колеи накатаны - можно проехать только на большегрузной машине. Помогите!».

«Третью неделю не чистят дороги возле домов Рижский пр-т, 87а, 85, 85а, 87б, 91. Если местами тротуары почищены, то дороги стали уже непроходимыми. Высота колеи и льда со снегом по бокам огромная, что делает практически невозможным проезд автомобилей, проход пешеходов. Управляющая компания в ответ на обращения считает что снег убран и дороги расчищены».

«Вчера у домов 3 и 5 по проспекту Энтузиастов вечером три машины застряли в колее. Две машины еле разъехались, легковушка в колее на "пузо" села, газель её объехала кое-как. Управляйка трубки не берет. В субботу видела, как трактор "чистил" эту дорогу... Одно слово, ковш не опущен, он только задними "подметалками" снег с этой наледи счистил и всё».

Пост Ольги Пятковской в сообществе «Контроль.Псков» на Facebook.

Как издевку и насмешку воспринимают горожане почищенные дорожки в скверах рядом со своими обледенелыми дворами. Парадокс объясняется просто: за дворы отвечают управляющие компании, а за скверы, парки и набережные - отдельный подрядчик, который ежедневно выводит технику.

О том, как сложно повлиять на управляющие компании, мы в декабре уже рассказывали.

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Фактически, все, что может предпринять горожанин, это отправить жалобу в надзорные органы. По закону, сначала должна состояться серия «последних китайских предупреждений», и только потом можно штрафовать, для начала на незначительные суммы.

50 протоколов за эту зиму выписали в Пскове в адрес управляющих компаний за некачественную уборку дворовых территорий.

«Благодарю псковичей за обратную связь. Вместе мы заставим "управляйки" работать и обязательно наведем порядок! Уговаривать и взывать к совести больше не буду, - две недели назад написал в соцсетях глава администрации города Борис Елкин. - Поручил контрольному управлению в ближайшее время обследовать все дворовые территории в городе. В первую очередь отработаем те дворы, на которые поступает больше всего жалоб. Затем проинспектируем и остальные. Сотрудники уже приступили к работе: осмотрены дворы в Крестах, на улицах Мирной, Шестака, Зобова, Труда, О. Кошевого. Результат «впечатляет». Такое ощущение, что территории не убирались с начала зимы!☝️ У многих управляющих компаний уже есть предупреждения по поводу ненадлежащей уборки. Второй протокол означает штраф до 50 тысяч рублей, третий – до 100 тысяч рублей. Будем наказывать рублем».

Куда жаловаться:

kontrolpskov@pskovadmin.ru - контрольное управление администрации Пскова.

info@rkn.pskov.ru - областной комитет по региональному контролю и надзору.

Для ускорения отработки жалобы к ней нужно приложить фотографии с адресной привязкой (табличкой с названием улицы и номером дома).

Сегодня градоначальник поучаствовал в эфире программы «Кузница» на радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

«Есть управляющие компании, которые ответственно подошли к этому вопросу, - в прямом эфире рассказал Борис Елкин о том, как развивается ситуация. - Может быть, чуть менее ответственно они подошли раньше, до того, как были составлены протоколы. Но есть хорошие примеры».

Об одном из них Псковской Ленте Новостей рассказала псковичка Анна. После того, как прошла новость о протоколе, составленном на ее управляющую компанию, дворы на Байкова стали сиять расчищенным асфальтом.

Полный коридор с переломами

Заведующий травмпунктом областной больницы Вадим Букша говорит, что две трети пациентов приходят после падений на улице. Каждый день за помощью обращается полсотни человек. Это больше обычного на 10-15%, но меньше, чем в начале зимы, когда осматривать приходилось по 80 травмированных.

Глава псковских коммунистов Петр Алексеенко опубликовал снимок, показывающий, как горожане вынуждены в оттепель обходить растаявший тротуар.

«Народ стал аккуратнее, что ли. Видимо, под ноги смотрят, адаптировались, - предполагает доктор. - Переломы рук, голеностопного сустава, может быть копчик, грудная клетка. Маленькие дети падают без таких проблем, молодежь получает травмы не такие серьезные: растяжения, ушибы, вывихи. А чем старше человек, тем он менее гибкий, становится "ломким"».

Часть поломанных мимо травмпункта на «скорой» привозят сразу в приемное отделение. На госпитализацию могут отправить и травматологи. В минувшее воскресенье во время своего дежурства Вадим Букша отправил на лечение в стационар четырех пациентов.

«В праздники расслабятся, получай снова полный коридор, - делится Вадим Букша многолетним опытом. - Посмотрим, как 23-е пройдет, бывает очень много людей».

Соли жалко

Не дожидаясь праздников, тренд региональной столицы поддерживают райцентры. Накануне паблик «Жители Печор» выложил фотографию женщины, упавшей на льду у сетевого супермаркета. Автор поста заверяет, что женщина сломала ногу в двух местах, а виной всему — отсутствие песка на тропинках.

Сразу после случившегося юрисконсульт городской администрации Ольга Полозова обошла три десятка точек торговли и общепита, вручила под роспись предостережения. Сегодня такие же бумаги по электронной почте получили бюджетные организации. Всех уведомили, что по правилам благоустройства каждая организация в границах прилегающей территории (вне зависимости от ее формы собственности) должна проводить противогололедную обработку. Каждому на это отвели 12 часов.

Измученный за зиму горожанин, конечно, спросит, сколько можно предупреждать, почему бы сразу не включить более жесткие санкции. Ольга Полозова поясняет, что так велит действовать заработавший в прошлом году федеральный закон, регулирующий муниципальный контроль и надзор.

«Грубо говоря, сначала должны уговаривать, - раскрывает Ольга Полозова работу механизма. - Предостережения выписываем не с целью наказать, а с целью обратить внимание. Хотим думать хорошо о людях. Может они не знают, что надо исполнять правила, принятые давным давно?»

Первый визит она нанесла в тот самый супермаркет. Чиновница живет рядом, сама совершает там покупки и уже жаловалась администрации магазина в качестве простой горожанки на обледеневший к нему подход и скользкие ступеньки. Реакции не последовало. Когда пришла как уполномоченное лицо, понимания тоже не встретила. Дескать, песка нет, соль покупать в своем же магазине выйдет дорого, и вообще упавшая просто шла мимо, а в здании есть и другие арендаторы.

«Кто не хочет, начинает искать причину. Таких магазина у нас в городе три, у остальных еще с утра посыпано было, - поделилась она наблюдениями. - Рядом с этой точкой управляющая компания насыпала гору песка для своих нужд, можно было бы договориться, как и с другими арендаторами. Людям неважно, сколько вас там, люди должны безопасно пройти».

Если бы магазин не управился за отведенные полдня, следующим этапом стало бы составление акта и выдача предписания не устранение нарушение. Снова нет реакции — протокол и суд. Правда, на первый раз штраф на должное лицо 2-5 тысяч рублей, на организацию 20-50 тысяч. Повторное нарушение стоит уже до 100 тысяч рублей. Всего этого магазин благополучно избежал. Уже к вечеру лед был расколот, а территорию обработали солью.

Повсеместно брошенные под ноги песок или соль - тот максимум, которого еще надо добиться. Про уборку застывших осадков речь идет, мало в каких случаях. Когда они подтаивают, превращаясь в мерзкое месиво, дворников с лопатами и техники не видно. Хотя, вроде бы, удобный случай с легкостью расчистить проходы и проезды. Но не в логике коммунальщиков. Они ждут, пока само утечет. Остатки снова застывают, и так по кругу. В декабре он начнется снова. А как хотелось бы, чтобы этот лед, наконец, тронулся.

Юлия Магера