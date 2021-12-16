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Общество

Ниже «неуда», хуже некуда

16.12.2021 14:25|ПсковКомментариев: 0

Месячная норма осадков выпала на Псков в начале зимы. На дорогах и тротуарах на этот раз обошлось, техника на самом деле работала круглосуточно работала в сам снегопад и довольно шустро убрала его последствия. Но во дворах осадки выпали как будто только что, хотя прошло уже две недели. Многие жители города увидели дворников под своими окнами далеко не сразу — это в лучшем случае. Горожанам пришлось протаптывать дорожки и накатывать колеи самостоятельно. Если где и прибрались, то оставили огромные снежные кучи, которые текут под ноги жильцов с наступлением оттепели. Псковская Лента Новостей выяснила, каковы шансы заставить управляющую компанию почистить двор, что для этого нужно сделать и почему коммунальщики не боятся штрафов.

 

Ни дворников, ни техники

Снег 30 ноября еще сыпался, но уже было понятно, к чему дело не идет. Глава администрации Пскова Борис Елкин был вынужден собрать директоров управляющих компаний для внушения. Градоначальнику пришлось выступать с призывами об ответственности, потому что в Пскове, как в анекдоте, «зимой снег выпал неожиданно».

«Некоторые управляющие компании достойно справились, - через две недели, 15 декабря, констатировал Борис Елкин в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове, - но большее количество - недостойно. Таким организациям выписываем штрафы. Как оказалось, большинство управляек не были готовы к тому, что выпадет снег, и начали искать дворников и технику в аренду после снегопада, когда более предприимчивые компании уже всех разобрали».

То есть дворы встречали стихию в одиночестве, как будто управляющие компании не выставляют ежемесячно квитанции на их содержание и как будто это какая-то экзотика — снег в Псковской области. Во время эфира Борис Елкин поставил управляйкам «единицу» за уборку снега во дворах. Сигналы о ее отсутствии поступают до сих пор, такими обращениями завалены официальные жалобные книги, вроде сайта и Instagram губернатора, и городские сообщества в соцсетях. Вот буквально парочка для наглядности, из свежего:

«Что происходит с центром города? Про улицу Гражданскую мы видим множество обращений. Лично сегодня звонила в управляющую компанию. Абсолютно хамское отношение, общение, и в итоге во двор просто невозможно заехать! Так же, улица Стахановская, это же просто ужас, к детскому саду просто нет проезда. И так не чистят с самого первого дня появления снега в Псковской области».

«Двор по адресу Октябрьский проспект, 30 не чистится с самого начала снегопадов, во дворе "снежная каша". Почему не работают городские службы?».

«С начала снегопадов текущего сезона снег ни разу не убирали с дороги внутри двора ул. Юности, д. 7, д. 9, д. 11, д. 13. На дороге образовалась колея от неубранного снега, которая затрудняет проезд машин скорой помощи, мусоросборочных. В условиях наступившего потепления неубранный снег превратился в "кашу". Машины буксуют, отсутствует возможность нормально припарковаться и разъехаться со встречной техникой».

Авторы подобных сообщений в большинстве своем взывают к городским властям. На первый взгляд, не по адресу: дворы находятся в ведении самих жителей, содержанием занимаются нанятые ими управляющие компании. На практике все работает по-другому.

С ломом против снега

Роптания собирает и отрабатывает контрольное управление администрации Пскова. Начальник управления Наталья Симонова прямо говорит, что у жителей города нет рычагов прямого давления на управляющие компании, работает только административное воздействие.

Куда жаловаться на снег во дворе и сосульки под крышей:
Контрольное управление администрации Пскова: kontrolpskov@pskovadmin.ru
Комитет по региональному контролю и надзору Псковской области: info@rkn.pskov.ru
Администрация Псковского района (для новых улиц в Родине и Борисовичах): pskovrajon@reg60.ru

Но и административный ресурс крайне скуден. Например, в контрольном управлении одновременно могут выехать «в поля» на проверку жалоб три-четыре сотрудника. Другие в этот момент составляют протоколы, да и прочую работу никто не отменял. Так что жалобы контролеры советуют направлять сразу с фото, на которых должны быть адресная привязка — табличка с названием улицы и номером дома. И сообщать дату, когда был сделан снимок. Тогда работа с управляющей компанией начнется сразу же, а значит, стимул убрать снег в конкретном дворе у нее появится быстрее.

«Даже мы, имея административные ресурс, не всегда можем воздействовать, - честно говорит Наталья Симонова. – Мы ежедневно составляем протоколы, но нужного эффекта пока не достигли. Не все управляющие компании начали своевременно и как положено убирать свои дворы. У кого-то нет техники, у кого-то не хватает дворников. Есть управляющие компании, которые убирают снег, пока он не застыл в глыбы льда. Другие заверяют, что ждут, когда он будет оттаивать, чтобы заказать технику. У каждого свои отговорки, а мы хотим видеть результат. Уведомлений об обязанности уборки территорий больше не будет. Раз не понимают, будем наказывать рублем, чтобы нанимали в штат дворников, задумывались о покупке техники. Недопустимо, чтобы жители города страдали от бездействия управляющих компаний».

На 16 декабря на управляющие компании составлено 25 протоколов. Наибольшее число пришлось на «Микрорайон №6», «Седьмой район», «Жилстандарт 13», «Микрорайон №7+», «Район 13», «Запсковье», «Восьмой район».

Наказать управляющую компанию можно за нарушение правил благоустройства по областному закону «Об административных правонарушениях». Протоколы рассматривает административная комиссия и на первый раз может ограничиться предупреждением или штрафом: 2-5 тысяч на должностное лицо (дворник или директор УК) и 20-50 тысяч на юридическое лицо (сама управляющая компания). Если нарушение повторяется в течение года, то вилка увеличивается до 4-10 тысяч на должностное лицо и до 40-100 тысяч на юридическое. По составленным в этом году протоколам комиссия пока не собиралась.

В Псковском районе этой зимой протоколов еще не составляли. Много жалоб было с улицы Венской в Борисовичах. Ее обслуживает управляющая компания с большим количеством домов на Завеличье. Получился тот самый случай, когда территория взята под крыло большая, а техники и людей нет. Пока пытались убрать в городе, до Борисович руки все никак не доходили.

«Пришлось нам помогать, - рассказывает Святослав Колинко, первый заместитель главы администрации Псковского района. - Просили заезжать на Венскую подрядчиков, обслуживающих дороги».

Сам растает

Член региональной Общественной палаты Алексей Кириллов восемь лет занимается проблемами ЖКХ. За это время успел побывать в шкуре директора управляющей компании. Он подтверждает слова Натальи Симоновой об отсутствии для собственников способов реально повлиять на работу управляющей компании.

Общественник говорит, что в теории собственник имеет право запросить в УК отчет о содержании придомовой территории с затраченными средствами, сравнить эти данные с обязательствами из договора управления домом. Если работа УК не устраивает, ее смена происходит через общее собрание собственников. Алексей Кириллов подчеркивает: ничего общего с реальной практикой эта теория не имеет.

«Так это должно работать. Но кто будет этим заниматься? Никто. Попробуйте провести общее собрание, вы встретите такую ответную реакцию, что больше никогда не захочется заниматься проблемами дома. Отсюда колоссальная пассивность жителей. Погудят, погудят люди в соцсетях, и успокоится все через пару недель, - считает Алексей Кириллов. - Управляйки ничего не делают и делать не собираются. Никаких санкций, кроме предписаний и небольших штрафов. И еще не было случая, чтобы управляющую организацию в Псковской области лишили лицензии».

Он хорошо знаком с экономической стороной вопроса, а потому заявляет, что УК выгоднее платить штрафы и ждать, пока снег растает, чем тратиться на его уборку.

«Быть управляющей компанией, тем более хорошей — муторная работа, это тяжело. Не все плохо работают, но есть крайне вопиющие случаи. Был директором управляйки, помню, как зиму проходили, и знаю, что ничего никому не будет. Не вижу страха в глазах директоров управляек, когда они сидят у главы администрации, и он им говорит: "Давайте ребята, сделаем что-нибудь хорошее". Ну, и делайте. А снег через две недели сам растает. Что остается собственникам? Терпеть, - иронизирует Алексей Кириллов. - Потому что нет других вариантов».

В 2019 году депутат Денис Иванов с коллегами по городской думе предлагал отдельно выделить в областном законе «Об административных правонарушениях» штрафы за плохую уборку снега, наледи и сосулек, за складирование снега на улицах и во дворах, за оставленные по обочинам машины, мешающие уборке снега. Но поддержки не нашел.

«У меня самого во дворе по колено снега, - описывает он нынешнее положение дел. - Сколько можно в управляющую компанию звонить? Получили бы штраф один разок, потом другой. Налоги попробуй сразу не заплати. А тут полный беспредел. Будем и дальше тонуть в снегу и смотреть наверх, чтобы ничего не прилетело на голову».

В бесплатные ледовые площадки вот-вот превратятся едва ли не все городские дворы. Через несколько дней оттепель сменится ощутимыми морозами. Установившаяся пока что плюсовая температура дает хороший шанс для управляющих компаний восстановить репутацию и, наконец, убрать оттаявший снег. А вот воспользуются ли они этим шансом, мы и так прекрасно знаем. Зато теперь понятно, в какую сторону грозить кулаком хотя бы с минимальной эффективностью.

Юлия Магера, фото Вадима Боченкова

Теги: #ЖКХ #снегопад
Источник: Псковская Лента Новостей
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