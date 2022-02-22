ЖКХ

К темпам социальной газификации есть серьезные вопросы - Михаил Ведерников

Руководитель регионального штаба по газификации Псковской области, губернатор Михаил Ведерников выразил недовольство темпами реализации программы социальной догазификации в прошлом году на заседании регионального штаба по газификации, которое состоялось сегодня, 22 февраля, в режиме ВКС. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Псковской области

Согласно сводному графику, утвержденному администрацией региона, в течение двух лет догазификации подлежат почти 30,5 тысяч домовладений в регионе, из них 2 116 - в 2021 году. «По факту исполнения этого плана есть серьезные вопросы. В прошлом году выполнили всего 68 подключений - 3% от указанного плана», - заметил глава региона.

Кроме того, штат службы догазификации еще в процессе комплектации, газораспределительная компания не соблюдает сроки по заключению договоров на подключение с заявителями. Хромает и работа по сбору заявок на догазификацию от населения.

«Общими усилиями всех задействованных сторон реализовали широкий инструментарий для приема заявок: МФЦ, портал „Госуслуги“, сайт Единого оператора газификации. Сейчас получили около 13 тысяч заявлений на догазификацию, из которых одобрили 12,6 тысячи. Работа проведена серьезная, но результат в два раза меньше заявленного плана на два года», - подчеркнул Михаил Ведерников и выразил опасения по поводу исполнения плана в этом году.

«Принципиально важно понять, каким именно образом будет вестись дальнейшая работа и какие меры необходимо принять для наращивания динамики работ», — сказал он и обратился к членам регионального штаба по газификации за разъяснением.

Председатель комитета по тарифам и энергетике Псковской области Елена Пилипенко проинформировала, что в рамках программы догазификации в регионе действительно развернули масштабную деятельность. Активно информируется население о возможностях подключения, специалисты также проводят разъяснительную работу об алгоритме действий, предоставлении и заполнении необходимых документов.

«С целью выхода на нужные темпы газификации в „Газпром газификацию“ направили письмо с просьбой оказать содействие в ускорении проводимых работ. Региональное отделение представило график проектных и строительных работ по заключенным договорам. Однако он нуждается в детализации», - пояснила Елена Пилипенко.

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Олег Басников заверил, что новый график проектных и строительных работ представят в ближайшее время, отставание в ходе работ наверстают в течение двух месяцев. «На объекты уже выходят новые группы подрядчиков», - сообщил он.

По итогам обсуждения губернатор рекомендовал руководству газораспределительной компании оперативно предоставить в комитет детализированный график работ и призвал всех участников программы усилить взаимодействие в части индивидуального подхода в разъяснительной работе и помощи населению в подготовке необходимых документов, чтобы ускорить темпы догазификации.

«Количество подключенных домовладений - главный критерий эффективности исполнения программы», - заключил Михаил Ведерников.