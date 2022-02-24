ЖКХ

Некачественная уборка снега в Плюссе привлекла внимание прокуратуры

Некачественная уборка снега в поселке Плюсса привлекла внимание прокуратуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Проведенная прокурорская проверка показала, что перед входами в подъезды более 10 многоквартирных домов не проводилась должная уборка снега и наледи. Из-за этого на дорогах образовалась колейность глубиной более 5 сантиметров. Придомовая территория не очищалась от снега, что создавало опасность для жизни и здоровья населения, заметили в ведомстве.

Прокуратура внесла представление в адрес генерального директора управляющей компании ООО «Комфорт». Реальное устранение нарушений находится на контроле ведомства.