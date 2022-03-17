ЖКХ

Осмотр техники прошел на базе псковского филиала «Экопром»

Осмотр перед выпуском прошли автомобили Псковского филиала ООО «Экопром» (ГК Мехуборка) сегодня, 22 марта, в 6.45. Об этом сообщается в группе регоператора в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Мехуборка Псков» / «ВКонтакте»

Машины проверяли на наличие аптечек, огнетушителей и наклеек с указанием класса отходов.

Техническое состояние проверял главный механик Филиала ООО «Экопром» (ГК Мехуборка) Александр Гришин. Он проверил техническое состояние машин вместе с экипажами, уровни жидкостей, состояние резины, сделал фотофиксацию автомобилей и отправил экипажи на получение путевых листов и прохождение предрейсового осмотра. В ходе смотра нарушений и неисправностей не выявили.

Такой смотр техники проходит ежемесячно, причем не только на базе в Пскове, но так же и в других структурных подразделениях, отметил регопаретор.