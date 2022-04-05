В Псковской области заменят газовое оборудование более чем в 40 домах

В рамках реализации региональной программы капитального ремонта в этом году планируются работы по замене газового оборудования в 43 многоквартирных домах, расположенных на территории Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта региона.
Фото: пресс-служба Фонда капитального ремонта Псковской области
В домах заменят всю газовую проводку и оборудование. Отмечается, что своевременное проведение работ обеспечит безопасность и бесперебойную работу внутридомовой системы газоснабжения. Также в соответствии с проектной документацией в каждой квартире планируется установить газоанализаторы, датчики утечки газа.
Если произойдет утечка газа, то датчик среагирует: сообщит жильцу об утечке звуковым сигналом и подаст команду о перекрытии газа на электромагнитный клапан. Этот прибор позволит обеспечить безопасность и максимально сократить вероятность чрезвычайных происшествий, добавили в ФКР.
Сейчас по всем 43 домам определили подрядчиков на выполнение работ. Проведены совещания с ООО «Газпром межрегионгаз Псков», подрядными организациями и управляющими компаниями о порядке и сроках выполнения работ по замене систем газоснабжения.
В фонде обратили внимание, что для проведения работ по замене газового оборудования требуется 100-процентный доступ в жилые помещения. Если собственник не предоставит доступ в квартиру, то работники не смогут полностью заменить стояки, это повлечет за собой перекрытие газа на стояке в квартире отказавшегося владельца до момента предоставления доступа в квартиру и выполнения работ.
Так, в ближайшее время работы начнутся в четырех многоквартирных домах в городе Пскове по адресам:
Также в текущем году планируется замена систем газоснабжения в многоквартирных домах по адресам в городе Пскове:
В городе Великие Луки:
В городе Порхове:
В Псковском районе - деревня Родина, улица Юбилейная, 3, а также в Печорском районе - деревня Лавры, улица Кирова,6.
В каждом доме разместят информационный стенд с указанием конкретных сроков проведения работ, телефонами подрядной организации и ответственного инженера от регионального оператора, по которым жители смогут уточнить необходимую информацию.