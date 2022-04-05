ЖКХ

В Псковской области заменят газовое оборудование более чем в 40 домах

В рамках реализации региональной программы капитального ремонта в этом году планируются работы по замене газового оборудования в 43 многоквартирных домах, расположенных на территории Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта региона.

Фото: пресс-служба Фонда капитального ремонта Псковской области

В домах заменят всю газовую проводку и оборудование. Отмечается, что своевременное проведение работ обеспечит безопасность и бесперебойную работу внутридомовой системы газоснабжения. Также в соответствии с проектной документацией в каждой квартире планируется установить газоанализаторы, датчики утечки газа.

Если произойдет утечка газа, то датчик среагирует: сообщит жильцу об утечке звуковым сигналом и подаст команду о перекрытии газа на электромагнитный клапан. Этот прибор позволит обеспечить безопасность и максимально сократить вероятность чрезвычайных происшествий, добавили в ФКР.

Сейчас по всем 43 домам определили подрядчиков на выполнение работ. Проведены совещания с ООО «Газпром межрегионгаз Псков», подрядными организациями и управляющими компаниями о порядке и сроках выполнения работ по замене систем газоснабжения.

В фонде обратили внимание, что для проведения работ по замене газового оборудования требуется 100-процентный доступ в жилые помещения. Если собственник не предоставит доступ в квартиру, то работники не смогут полностью заменить стояки, это повлечет за собой перекрытие газа на стояке в квартире отказавшегося владельца до момента предоставления доступа в квартиру и выполнения работ.

Так, в ближайшее время работы начнутся в четырех многоквартирных домах в городе Пскове по адресам:

улица Леона Поземского, 83, улица Леона Поземского, 85 улица Леона Поземского, 93, улица Вокзальная, 30.

Также в текущем году планируется замена систем газоснабжения в многоквартирных домах по адресам в городе Пскове:

улица Вокзальная, 26; улица Ленина, 5; улица Леона Поземского, 11; Октябрьский проспект, 12; Октябрьский проспект, 18; Октябрьский проспект, 21; Октябрьский проспект, 29; Октябрьский проспект, 33; Октябрьский проспект, 38; Октябрьский проспект, 39; Октябрьский проспект, 40; Октябрьский проспект, 41/48; Октябрьский проспект, 42; Рижский проспект, 5/12; улица Первомайская, 41; улица Советская, 62; улица Советская, 64/18; улица Герцена, 6а; улица Яна Фабрициуса, 22; улица Яна Фабрициуса, 23; улица Яна Фабрициуса, 25; улица Яна Фабрициуса, 28; улица Яна Фабрициуса, 3а/13; улица Вокзальная, 28;

В городе Великие Луки:

улица Ботвина, 5, корпус 1; улица Ботвина, 7, корпус 1; улица Гагарина, 1/19; улица Заслонова, 34; проспект Ленина, 29; проспект Ленина, 36/31; проспект Ленина, 42/34; проспект Ленина, 44; проспект Ленина, 46; проспект Ленина, 48; проспект Ленина, 51/36;

В городе Порхове:

улица Ленина, 12; улица Ленина, 13.

В Псковском районе - деревня Родина, улица Юбилейная, 3, а также в Печорском районе - деревня Лавры, улица Кирова,6.

В каждом доме разместят информационный стенд с указанием конкретных сроков проведения работ, телефонами подрядной организации и ответственного инженера от регионального оператора, по которым жители смогут уточнить необходимую информацию.